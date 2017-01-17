مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم تتوسَّع في مبادرة «كتاب في دقائق»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم – العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية – وصول عدد إصدارات مبادرة كتاب في دقائق إلى 105 إصدارات حتى الآن، من ملخصات أفضل الكتب العالمية التي ترجمتها المؤسَّسة إلى اللغة العربية، وتمَّ إدراجها ضمن باقات كتاب في دقائق الشهرية، التي تسلط الضوء على مختلف مجالات الحياة.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها المؤسَّسة منذ ثلاث سنوات، إلى نشر ثقافة القراءة في المجتمع المحلي، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، والترويج لأفضل الكتب العالمية، من خلال تقديم باقات معرفية تجمع بين أصالة المحتوى والإخراج المشوِّق، كما أنها توفِّر للقرَّاء خلاصة فكر الكتَّاب والمؤلفين للكتب في دقائق معدودة.

وقال جمال بن حويرب، العضو المنتدب للمؤسَّسة، إنَّ مبادرة كتاب في دقائق حظيت منذ انطلاقتها الأولى بدعم كبير من كل الجهات الحكومية والخاصة بالدولة، كما لاقت استحساناً كبيراً بين جميع أفراد المجتمع.

وتسلِّطُ ملخصات كتاب في دقائق الضوء على موضوعات متجددة منها: الطاقة الإيجابية، والتنمية البشرية، وفنون التعامل مع الحياة إلى جانب موضوعات القيادة والأسرة والعائلة وسبل المحافظة عليها كنواة فاعلة في المجتمع.