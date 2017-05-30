كيربر تسقط من الطابق الـ 40 في رولان جاروس

باريس (أ ف ب)

باتت الألمانية أنجليك كيربر أول مصنفة تخرج من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها 2 - 6 و2 - 6 أمام الروسية ايكاترينا ماكاروفا المصنفة 40.

ويأتي سقوط كيربر (29 عاماً) ليكمل مسلسل النتائج المخيبة هذا الموسم للاعبة التي أحرزت بطولتين «جراند سلام» العام الماضي «أستراليا والولايات المتحدة»، والعائدة إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في وقت سابق هذا الشهر، على حساب الأميركية سيرينا وليامز الغائبة عن الملاعب بسبب الحمل. وكانت وليامز آخر مصنفة أولى تخرج من دور مبكر في بطولة فرنسا، عندما خرجت من الدور الثاني عام 2014 على يد الإسبانية جاربيني موجوروتسا.

وكانت أفضل نتيجة لكيربر هذه السنة بلوغها نصف نهائي دورة دبي، أما آخر نتائجها قبل البطولة الفرنسية فكانت الخروج من الدور الثاني «أعفيت من الدور الأول» لدورة روما الإيطالية، المقامة كما بطولة رولان جاروس الفرنسية على ملاعب ترابية، قبل نحو عشرة أيام.

وقالت الألمانية بعد المباراة «الضغط موجود دائماً، لاسيما في الدورات الكبرى وبطولات الجراند سلام، الآن علي أن أجد مستواي مجدداً، وأحاول ان أنسى دورات الملاعب الترابية في أقرب وقت ممكن، وأبدأ من الصفر على الملاعب العشبية».