ستراخاو مديراً فنياً لمنتخب هوكي الجليد

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أكد جمعة الظاهري، الأمين العام لاتحاد هوكي الجليد، أنه تم التعاقد مع البيلاروسي أليكسي ستراخاو لتولي قيادة المنتخب الوطني مع بداية الموسم الجديد، وذلك على ضوء اتفاقية الشراكة التي تجمع الاتحاد مع نظيره اتحاد بيلاروسيا الذي يشرف عليه ويدعمه أليكسندر لوكوشينكو رئيس الدولة باعتباره واحد من أهم اللاعبين والخبراء في هوكي الجليد بالعالم.

وقال: المدرب سيتولى المسؤولية مع بداية الموسم المقبل في أغسطس المقبل، وهو يملك الخبرة الكافية بالإمارات لكونه تولى المسؤولية لفترة في فريق ذيبر بالعين، ونثق به على ضوء القدرات المميزة التي أظهرها في الفترة السابقة، ونعول عليه كثيراً في قيادة منتخبنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي ستستضيفها أبوظبي فبراير المقبل بمشاركة 3 منتخبات هي الإمارات والكويت وتركمانستان، حيث من المنتظر أن يتأهل لكأس العالم منها فريقان، ويخرج من التصفيات الفريق صاحب المركز الثالث.

وتابع: لدينا فريق مميز، له مكانته على المستويات العربية والخليجية والآسيوية، ولدينا تاريخ مميز من الإنجازات، ونسعى لأن نحقق إنجاز عالمي وفقا للخطة الاستراتيجية الموضوعة في هذه الدورة، كما نملك طموحات عالية على ضوئها تم التعاقد مع المدرب الجديد، وتوفير كل عناصر الدعم له ولمنتخبنا من برنامج إعداد ومعسكر وبيئة مثالية بالوقوف خلف الفريق لتحقيق الطموحات والآمال، مشيراً إلى أن استضافة أبوظبي للتصفيات الآسيوية فرصة مثالية للتأهل لكوننا سنستفيد من عاملي الأرض والجمهور والدعم المعنوي، وكنا حريصين في كونجرس الاتحاد الدولي الذي عقد بألمانيا في منتصف الشهر الجاري الذي حضره حمد الشرياني عضو مجلس الإدارة وحضرته أيضا على الاستضافة لتقديم الدعم لمنتخبنا في مسيرته للتأهل للمونديال العالمي.

وقال: الاتحاد سيجتمع الأسبوع المقبل برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي لاعتماد أجندة نشاط الموسم الجديد، وتحديد الموعد النهائي لاستضافة التصفيات من أجل إرساله إلى الاتحاد الدولي، ومن المرجح أن يكون هذا الموعد في 15 فبراير، كما سيتم اعتماد خطة إعداد المنتخب لكأس العالم في حال التأهل، خاصة أن المونديال سيقام شهر أبريل 2018، ونعتبره من ضمن أولوياتنا في الدورة الحالية لكونه أهم البطولات، والوجود بها للاحتكاك مع أقوى منتخبات العالم مكسب في حد ذاتهن على المستويين الفني والمعنوي للاعبينا.

وكان منتخبنا الوطني قد توج في مارس الماضي بلقب كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد في المنافسات التي أقيمت في بانكوك، إثر فوزه في المباراة الختامية على منتخب منغوليا 4-3، ليحصد لقبه الثالث في مسيرته بعد تتويجه من قبل في عامي 2009 في أبوظبي، و2012 في الهند، ليعود اللقب إلى خزائن الإمارات بعد غياب دام خمسة أعوام.

وجاء الفوز على منغوليا في النهائي ليكمل سلسلة الانتصارات المتتالية في البطولة ذاتها على منتخب ماليزيا 10-3، وعلى سنغافورة 10-0، ثم على تايلاند 4-3، فيما فاز في المباراة الأخيرة بفارق ركلات الترجيح 4-3، وبهذا يتربع منتخبنا من جديد على عرش القارة، ويواصل مسيرته الحافلة بالألقاب.

وتضم قائمة لاعبي منتخبنا فيصل السويدي، هزاع السعدي، أحمد السويدي، سيف العامري، سعيد النعيمي، أحمد عتيق الظاهري، فيصل البلوشي، علي محمد الحداد، عايز أحمد المحيربي، محمد الظاهري، محمد سعيد الجنيبي، جمعه الظاهري، عمر علي الشامسي، محمد سعيد الشامسي، محمد حمد الظاهري، سهيل المهيري، سالم اليافعي، عبيد علي محرمي، خليفة المحروقي، خالد السويدي، ذياب علي السبوسي، محمد الزعابي ومحمد راشد الكعبي.