ماكرون يدعو لإدراج «خبز الباجيت» في قائمة «اليونسكو»

باريس (د ب أ)

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الخبز الفرنسي «باجيت» الذهبي المقرمش من الخارج والمطاطي من الداخل محط حسد العالم، داعياً إلى إضافته إلى قائمة منظمة التربية والعلوم والثقافة «يونسكو» للتراث العالمي غير المادي، وقال «في ديسمبر، أضافت «اليونسكو» صناعة «البيتزا»، كما تمارس في نابولي بإيطاليا إلى القائمة، إذن لماذا لا يضاف الباجيت؟» وقال ماكرون أمس الأول الجمعة: «يجب أن نحافظ على امتياز «الباجيت» ومهارتنا في صنعه، وبالتالي يجب إدراجه على قائمة التراث العالمي»، بحسب إذاعة «يوروب1».

وأضاف الرئيس: «الباجيت جزء من الحياة اليومية في فرنسا وله تاريخ خاص هنا». وفي طلبها للحصول على إدراجها في قائمة التراث، وصفت إيطاليا بيتزا نابولي بأنها «معرفة عملية مطبخية تنقل عبر الأجيال حتى الآن». وأشارت إلى المهارة والأهمية الثقافية لصانع البيتزا الذي يقوم بإتقان بإعداد العجين بتدويره بين يديه، بينما يغني خلال فعل هذا، بحسب التقاليد.

وقال ماكرون: «أنا أعرف خبازينا.. لقد رأوا نجاح سكان نابولي في جعل (اليونسكو) تعترف ببيتزتهم.. وتساءلوا: لماذا لا يضاف الباجيت؟.. وهم على حق». واعترفت (اليونسكو) أيضاً بحرفية صناع آلة الأرغن الموسيقية الألمانية بوصفها «تراثا ثقافيا إنسانيا غير مادي» في ديسمبر الماضي، إلى جانب كرنفال بازل السويسري وركوب الجياد القرغيزية وبناء السفن الإندونيسية.