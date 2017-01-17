«أبوظبي للسياحة والثقافة» تحتفي بالتاريخ التراثي والثقافي لمدينة العين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إطلاق برنامج سنوي للأنشطة والبرامج الثقافية والفنية التي ستقام في مدينة العين خلال عام 2017. وتهدف الهيئة من خلال هذه الفعاليات إلى توفير تجربة ثقافية تثري ذائقة الجمهور، وشغفه حول التاريخ التراثي والثقافي الغني لمدينة العين وإمارة أبوظبي على نطاق أوسع.

يسلط هذا البرنامج الشامل الضوء على مدينة العين، إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، التي تمزج أصالة الماضي برؤية عصرية ومستقبلية نابضة بالحياة، وباعتبارها القلب الثقافي النابض لإمارة أبوظبي، حيث تحتضن المواقع الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو.

وقد عملت الهيئة على تنسيق البرنامج لدعم حملة «حماية تراثنا وتشجيع الإبداع»، التي أطلقتها اليونيسكو، ويتضمن العديد من الأنشطة المختلفة التي تجسّد عراقة إمارة أبوظبي، وتتيح في الوقت ذاته الفرصة أمام الجمهور للتعرف إلى المشهد المعاصر لمدينة العين عبر مجموعة من التجارب الثقافية المتنوعة.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «تتيح الأنشطة والفعاليات التي يقدمها البرنامج السنوي فرصة مهمة للمقيمين والزوار لاستكشاف مختلف جوانب الحياة في مدينة العين، والتعرف إلى تاريخها العريق عن قرب حيث تتميز بمشهدها الثقافي الاستثنائي، الذي تمتزج فيه الأصالة مع الطابع العصري، الأمر الذي مكّنها من المحافظة على مكوناتها الثقافية المعنوية على مر العصور. كما أنها المدينة الوحيدة في الدولة التي تتضمن مواقع مدرجة على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونيسكو، وقدمت إسهامات كبيرة ومهمة في مسيرة تطور الدولة».