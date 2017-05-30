جولتييه يطمح لإنهاء الموسم بنجاح في «أوبرا دبي»

دبي (الاتحاد)

يشارك نجم الاسكواش الفرنسي جريجوري جولتييه في نهائي بطولات محترفي الاسكواش، التي تستضيفها أوبرا دبي من 6 إلى 10 يونيو المقبل، ويتطلع المصنف الثاني عالمياً للدفاع عن لقبه وتتويج موسمه بإنجاز يليق بالمستوى العالي الذي ظهر عليه مؤخراً.

وسيتم الإعلان عن جدول المباريات الاثنين 5 يونيو، وستبث مجريات الحدث على الهواء مباشرة على قناة يورو سبورت (أوروبا فقط) وسكواش تي في (باقي دول العالم).ونجح جولتييه (34 سنة) في انتزاع ألقاب ستة من بطولات الجولة العالمية منذ أن حل ثانياً في دورة الأبطال التي أقيمت في نيويورك يناير الماضي، وقادته عروضه القوية إلى التربع على قمة التصنيف العالمي في أبريل بعد أن حقق الفوز في 30 مباراة متتالية دون التعرض لأية هزيمة، وأصبح أكبر لاعب اسكواش يتصدر التصنيف الأول عالمياً، وتأهل ثانياً إلى نهائيات دبي.

ويتطلع جولتييه لتكرار الأداء القوي الذي ظهر به العام الماضي في دبي، حيث قال: كانت مسيرتي رائعة منذ يناير، وبالطبع أريد إنهاء موسمي بنجاح في دبي وآمل أن أقدم أفضل ما لدي، لا يوجد سر في أدائي، والأمر متعلق بالعمل الجاد والتدريب المتواصل منذ 30 عاماً، ودافعي الرئيس هذا العام هو الإحباط الذي أصبت به في موسم 2016 بعد تغيبي عن العديد من البطولات نتيجة الإصابة.

يتأهل إلى نهائيات دبي لبطولات محترفي الاسكواش المصنفين والمصنفات الثمانية الأوائل على سلم ترتيب الطريق إلى دبي، ويتوزع المتنافسون على مجموعتين للرجال ومثلهما للسيدات، وتضم كل مجموعة أربعة لاعبين، ويطمح جميعهم للظفر بنصيب من جائزة الحدث المالية البالغة 160.000 دولار لكل من بطولتي الرجال والسيدات.

ويواجه جولتييه في مجموعته ثلاثة من المصنفين الأوائل عالمياً سابقاً وهم: رامي عاشور ومحمد الشوربجي وجيمس ويلستروب.