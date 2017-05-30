القايد يقود «أصحاب الهمم» في «مونديال القوى» بلندن

أسامة أحمد (دبي)

يقود محمد القايد بطلنا الأولمبي، والحاصل على ذهبية 800 متر في دورة الألعاب الأخيرة التي أقيمت بريو دي جانيرو، والتي تعد الأولى في تاريخ ألعاب القوى خلال مشاركاتها بالدورات البارالمبية، «أصحاب الهمم» في كأس العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها لندن في منتصف يوليو المقبل، وسط تحديات كبيرة بعد الإنجاز الذي حققته رياضة «أصحاب الهمم» في «بارالمبية ريو»، وخصوصاً أن «مونديال لندن» يعتبر من الأحداث المهمة في خريطة «ألعاب القوى»، حيث يسعى منتخبنا لترك بصمة جديدة تعزز النجاحات التي حققها خلال البطولات السابقة آخرها «ألعاب ريو».

وأوضحت مريم المطروشي، لاعبة منتخبنا ونادي خورفكان للمعاقين، أنها حققت رقماً تأهيلياً للوجود في هذه التظاهرة العالمية، مشيرة إلى أنها تواصل تدريباتها اليومية مساء بالنادي، من أجل أن تكون في قمة جاهزيتها النفسية والبدنية للمشاركات الخارجية المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية.

وقالت: برنامجي الإعدادي يسير وفق النهج المرسوم من النادي والجهاز الفني بعد مشاركتي الأخيرة في بطولة المغرب، والتي حصلت خلالها على ذهبيتي وبرونزية القرص ودفع الجلة والرمح، وأتطلع لتكرار المشهد في المشاركات المقبلة.

وقالت: مسمى «أصحاب الهمم» الذي أطلقه رمز المبادرات والابتكارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولية جديدة لكل لاعب منتسب لرياضة أصحاب الهمم من أجل مضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة، حتى ينجح من أجل رسم صورة جيدة عن هذه الفئة الفاعلة في المجتمع، وبالتالي تعزيز النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأشارت المطروشي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أيضاً تضافر جهود الجميع للمحافظة على الإنجازات التي حققتها رياضة «أصحاب الهمم» في أولمبياد سيدني وأثينا وبكين ولندن وريو، متطلعة أن تكون لها بصمة خلال المشاركات المقبلة بعد شفائها من الإصابة التي تعرضت لها.

وأكدت المطروشي أن الإنجاز التاريخي الذي حققه «أصحاب الهمم» في «ريو» يمثل تحدياً جديداً لرياضة أصحاب الهمم بالدولة والذي جاء في وقته، والذي يضاعف من مسؤولية الجميع، مثمنة دور اتحاد المعاقين والأندية الشريك الأصيل مع الاتحاد لدفع مسيرة جميع اللاعبين واللاعبات إلى الأمام، وفق النهج المرسوم من الاتحاد والأندية، من أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية بالحصول على إنجازات جديدة تُضاف إلى سجل «أصحاب الهمم».