«مبروكة» بطلة بري داماس في داكس لـ «الثانية»

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الفرس «مبروكة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انتصاراتها في فرنسا حين خطفت لقب سباق بري داماس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول بمضمار داكس بفرنسا.

وانقضت «مبروكة»، بإشراف المدرب دي جويلمين، وبقيادة الكساندر جافلان، على الصدارة بصورة خاطفة، والفوز بالسباق في زمن وقدره 1:28:80 دقيقة، متفوقة بفارق عنق عن «لوسيل» للشقب ريسنج بإشراف نوماس فورسي، وبقيادة جيروم كابري، فيما جاءت في المركز الثالث «روعة» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وبإشراف اف روهات وبقيادة ميكائيل فورست.

وكانت «مبروكة» البالغة من العمر خمس سنوات والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «شمايل»، قد توجت أفضل مهرة في سن ثلاث سنوات في أوروبا عام 2015، وحققت انتصارات رائعة في الميادين الفرنسية، أبرزها الفوز بسباق بري كريس الثاني لمسافة 1400 متر بمضمار مونت دو مارسان، كما سبق أن حققت «مبروكة» الفوز بسباق بري دجلفوز لمسافة 1400 متر، بمضمار بوردو لو بوسكات بفرنسا حين كانت ناشئة في سن الثلاث سنوات، في أول مشاركة لها في السباقات.

وتمكنت «مبروكة» من مواصله انتصاراتها حين فازت لقب سباق بري اورور لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات بمضمار تولوز العشبي.

كما فرضت المهرة القوية «مبروكة» نجوميتها لتفوز بلقب جائزة الخيول العربية الأصيلة المخصص للمهرات في سن ثلاث سنوات للفئة الأولى والبالغ إجمالي جوائزه المالية 100 ألف يورو، خلال اليوم الأول من مهرجان فعاليات مهرجان قطر – قوس النصر (الآرك) 2015.

ومن جهة أخرى، عبس الحظ للمهرة الواعدة «سارة» لياس لإدارة السباقات بإشراف إليزابيث بيرنارد وبقيادة دلفين سانتياجو حين حلت في المركز الثاني بفارق نصف طول عن المهر «خوزان» للشقب ريسنج بإشراف توماس فورسي في سباق بري ايشا المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2300 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو.

وقطع «خوزان» المسافة في 2:36:60 دقيقة، وحلت في المركز الثالث المهرة «ميرابيليت» لجي زوتليف وبإشراف المالك نفسه وبقيادة فالنتين سيجوي.

وكانت «سارة» البالغة من العمر أربع سنوات والمنحدرة من نسل «كوازار» والفرس «دريدا» قد خاضت أربع سباقات في تاريخها، حققت خلالهما الفوز مرة والمركز الثالث مرتين.