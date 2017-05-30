33 لاعباً يتصدرون قمة «شطرنجية الوفاء»

رضا سليم (دبي)

دشنت بطولة الوفاء لزايد الشطرنجية نسختها الخامسة عشرة التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.

وقام الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج وأحمد خليفة آل ثاني الآمين العام للاتحاد العربي للشطرنج نائب رئيس نادي دبي للشطرنج وجمال العبدولي الأمين العام لنادي دبي للشطرنج، بافتتاح البطولة على الطاولة الأولى.

شهد حفل الافتتاح حسين خلفان الشامسي أمين عام اتحاد الشطرنج، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية الشطرنجية بالدولة وأندية الجاليات المقيمة.

أما عن تفاصيل الجولتين الأولى والثانية، فلم تسفر عن جديد مع ضربة البداية، حيث تفوق الكبار ومنعوا مفاجآت الصغار، وتصدر 33 لاعباً قمة البطولة برصيد نقطتين، يتقدمهم المصنف الأول في البطولة الأستاذ الدولي الكبير البولندي سوكو بارتوس والمصري باسم أمين والإماراتي سالم عبدالرحمن والأذري إلمر ماجيراموف والمصري أحمد علي والكوبي والتر أرينسيبيا والإسباني فيكتور موسكالينكو.