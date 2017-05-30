رويال والوطنية يدشنان «رمضانية» الشارقة

عماد النمر (الشارقة)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، تنطلق اليوم النسخة الثانية من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية بصالة نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 16 فريقاً تم توزيعهم على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق، وأكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات لانطلاق أكبر بطولات كرة الصالات في إمارة الشارقة، حيث تم رصد مبلغ مليوني درهم جوائز للفرق المشاركة والجماهير على مدار أيام البطولة، وتقدم فرقة استعراضية فقرات حفل الافتتاح التي ستعتمد على أضواء الليزر والعديد من الفقرات التي تعبر عن الحدث، وتعتمد على الرشاقة والسرعة والمهارة مع الاستعانة بالمؤثرات الصوتية والضوئية.

ويعقب الافتتاح الذي يستغرق قرابة النصف ساعة، انطلاق أولى مباريات البطولة التي تجمع حامل اللقب فريق رويال والوافد الجديد فريق الوطنية، يذكر أن قرعة البطولة أسفرت عن وقوع فرق رويال وفيكتوري والبحري والبركان في المجموعة الأولى، بينما ضمت الثانية سبورت فور أوول وسي آر سفن، ولاماجيكا والعالمي، وجاءت فرق العميد والإمبراطور والمواليف والزعيم في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق إكسترا والجوارح والحمرية وشباب الشارقة.

وعن الاستعدادات الخاصة بتنظيم هذا الحدث الكروي قال راشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية: «نعتزّ بالدعم الكبير والمتواصل من قبل قيادتنا الرشيدة للرياضة والرياضيين، الحريصة دوماً على الارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة، والاهتمام بمختلف المجالات الهادفة إلى تنمية المجتمع الإماراتي، لاسيما فئة الشباب، الأمر الذي انعكس بدوره على قيمة البطولات الرياضية المقامة».

وأكمل: «تضعنا التحديات الإعلامية الرياضية أمام واقع نسعى فيه للتأكيد على حضورنا في تقديم جودة إعلامية رياضية ترقى لتطلعات الجمهور العاشق لكرة القدم، إلى جانب مختلف الرياضات الأخرى، لا سيما تلك التي تحظى بخصوصية، سواء على مستوى التنظيم، أو طبيعة الحدث نفسه، كالبطولة الحالية المقامة في الصالات المغطاة، وقد اختارت القناة ومنذ بداية عهدها أن تكون موجودة في مختلف الأحداث الرياضية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، والآن لدينا مسؤولية إضافية وهي تنظيم هذه النسخة، ونتمنى أن تصل إلى مستويات مرموقة تعكس نوعية متطورة للرياضة الإماراتية».

وتقوم قناة الشارقة الرياضية منظمة البطولة بنقل وقائع حفل الافتتاح على الهواء مباشرة، إضافة إلى استوديو تحليلي يسبق المباراة الأولى من تقديم خالد الحمادي بصحبة نخبة من خبراء كرة الصالات والفنيين، وسيقوم المعلق عبد الله أبوزنجال بالتعليق على وقائع المباراة الأولى بين رويال والوطنية.

وأعدت قناة الشارقة الرياضية عدداً من البرامج التخصصية المصاحبة للبطولة، ويعد برنامج كواليس هو الأقرب للحدث، حيث يرصد كل كواليس البطولة، سواء من خارج صالة المباريات، أو على المدرجات، أو خبايا غرف الملابس وغرف الحكام والإداريين، كما يجري البرنامج العديد من اللقاءات بين متابعي البطولة، سواء من الشخصيات الرياضية المعروفة، أو الجماهير والعائلات التي ستكون موجودة في المدرجات، ويواصل برنامج الصحافة اليوم رصد كل ماينشر عن البطولة وتقديم تلخيص إعلامي يومي لما تكتبه الصحف الرياضية من متابعات، كما يخصص برنامج 120 ثانية فقرات خاصة على مدار اليوم لتغطية فعاليات البطولة.

من ناحيتها، أعدت لجنة التسويق بالبطولة العديد من المفاجآت للجماهير من خلال تقديم جوائز عديدة يومياً لجميع الجماهير الموجودة في المدرجات، عبارة عن أجهزة موبايلات حديثة، وتذاكر طيران، وقدمت العديد من الشركات الراعية جوائز كبيرة سيتم توزيعها بين المباريات يومياً، من خلال سحوبات على أرقام بطاقات الدخول التي سيتم توزيعها عند مدخل المدرجات الرئيسي.