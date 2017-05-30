المفاجآت والعالمية في افتتاح بطولة العين

العين (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، تنطلق اليوم بطولة العين الرمضانية والتي تستمر حتى 16 يونيو بحفل افتتاح مبهر يعد مفاجأة للحضور، إلى جانب مشاركة فرق ولاعبين من مختلف دول وقارات العالم يخوضون غمار منافسات 16 مسابقة متنوعة للرجال والسيدات.

وسيكون الجانب التراثي حاضراً في البطولة بإقامة سباقات الهجن، وذلك اعتزازاً بالموروث الشعبي الذي يعكس ارتباط الأبناء بإرث الأجداد، وخصصت اللجنة المنظمة العليا قرية تراثية تعنى بحضارة وتراث الإمارات الجميل. وسيتم تقديم جوائز عينية ومالية للجماهير الحاضرة للمنافسات وزوار القرية التراثية بصورة يومية، وتحظى البطولة الاستثنائية في تنظيمها وفعالياتها بمشاركة العديد من النجوم وضيوف الشرف من المشاهير.

يذكر أن موعد انطلاق البطولة تأجل إلى اليوم بمبادرة معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وذلك بسبب إقامة مباراة فريق العين مع استقلال إيران في البطولة الآسيوية أمس.

وعبّر معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان عن سعادته بالإقبال على المشاركة في البطولة من الشباب الرياضي، وكشف معاليه عن الأهمية الكبيرة للبطولة والفرق واللاعبين المشاركين فيها، لما تمثله البطولة من منصة لتفريغ طاقات الشباب إيجابياً؛ ولأنها ميدان يكشف عن مواهب قد تشكل رافداً لرياضة الإمارات بمختلف الألعاب.

وتمنى معالي الشيخ سعيد بن طحنون من الاتحادات الرياضية والأندية أن تفعل دورها في متابعة البطولة للبحث عن المواهب التي قد يستفاد منها للمنتخبات الوطنية والأندية، مشيراً إلى أن مفهوم البطولات الرمضانية لا يقتصر على الجانب الترفيهي فقط، بل يسهم في إيجاد المناخ الرياضي المثالي والتنافسي الشريف بين الشباب ودفعهم إلى تنمية المواهب وتعزيزها بالروح الرياضية والتقاء الشباب بما يعزز روابط المحبة والتآخي فيما بينهم وهم ركن أصيل من أركان مجتمعنا الطيب.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالله سالم الوحشي رئيس اللجنة المنظمة العليا، إن رعاية واهتمام معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، صاحب فكرة انطلاق البطولة في الثمانينات، واطلاعه على جوانب التحضيرات بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، كان بمثابة الحافز للجنة المنظمة وما يتفرع عنها من لجان وفرق عمل بما يضمن تحقيق أعلى معدلات النجاح، مقدماً الشكر في الوقت نفسه إلى إدارة نادي العين لتوفير مقر خاص ودائم لبطولة العين الرمضانية باستاد طحنون بن محمد بالقطارة.

بدوره، أكد مسلم أحمد المدير التنفيذي للبطولة اكتمال التحضيرات، وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، موضحاً أن الملاعب والصالات التي ستشهد منافسات البطولة اكتملت جاهزيتها.