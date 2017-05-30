«مكتوم بن راشد» تشهد 4 مباريات في «الثالثة والرابعة»

دبي (الاتحاد)

يشهد اليوم الثاني لبطولة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الرمضانية لكرة القدم في نسختها السابعة والمقامة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، 4 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة، في الجولة الأولى للبطولة التي دشنت منافساتها مساء أمس الأول بمنافسات المجموعتين الأولى والثانية على صالة نادي ضباط الشرطة في القرهود.

وتمثل مباريات الليلة الظهور الأول للفرق الأربعة، حيث يحتضن الملعب رقم 1 مباراتين في المجموعة الثالثة، حيث يلتقي في المباراة الأولى في العاشرة مساء فريقا التحدي والنجوم، وتعقبها المباراة الثانية وتجمع بين فريق الذيابة وفريق إم إكس سي.

وفي نفس التوقيت وعلى الملعب رقم 2 وضمن منافسات المجموعة الرابعة يلتقي في المباراة الأولى فريق محمد علي مع فريق ليدر سبورت، وفي المباراة الثانية يواجه فريق كلية التقنية نظيرة فريق جي أو إم أي بظهورهم ومشاركتهم الأولى في البطولة.

من جانبه، وجه صلاح المهيري رئيس اللجنة المالية والتسويق في البطولة، الشكر والعرفان إلى الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم راعي الحدث على دعمه البطولة التي تدخل عامها السابع بنجاح وثبات، مؤكداً أن الحدث مليء بالمفاجآت، وسيكون هناك العديد من الجوائز والهدايا اليومية في انتظار الجماهير من خلال الكوبونات التي سيتم توزيعها، منوهاً بأن اللجنة المنظمة خصصت أماكن للعائلات التي تحرص بصفة سنوية على الحضور.

من جهته، قال أحمد خلفان عبد الله إداري فريق شرطة دبي سابقاً وفريق المرحوم خميس بن مزينة في النسخة الحالية، إنهم يحرصون على المشاركة في هذه البطولة، وأضاف: استعداداتنا جيدة لتقديم الأفضل وقد خاض مباراتين وديتين قبل انطلاق المباريات للوقوف على جاهزية الفريق، خاصة أن فريقه قد حقق المركز الثالث في النسخة الماضية.

من جانبه، أكد إسماعيل مدرب فريق المعروف أن هذه المشاركة الثالثة لفريقه في البطولة ويأمل أن يحقق فريقه الطموحات المنشودة، خاصة أن فريقه قد وصل إلى دور ربع نهائي بطولة النسخة الماضية وخرج بشرف من هذا الدور ومن خلال الضربات الترجيحية، وعبر عن تفاؤله في أن يكون فريقه هو الحصان الأسود للبطولة.

وأكد وليد البلوشي مسؤول فريق الذيابة أن السمعة العالية والكبيرة لهذه البطولة دفعتا للمشاركة فيها، مشيراً إلى أن الاستعدادات للمشاركة بدأت منذ شهور، ويضم الفريق عدداً من لاعبي الأندية من المراحل السنية إلى جانب بعض اللاعبين الكبار والقدامى وخاضوا خلال مراحل الإعداد العديد من المباريات.