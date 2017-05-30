انطلاق بطولة القائد العام لشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول في نادي أفراد شرطة أبوظبي، فعاليات بطولة معالي القائد العام لشرطة أبوظبي الرياضية الرمضانية لسباعيات كرة القدم، كما انطلقت مسابقات الطائرة الشاطئية، وشد الحبل، السنوكر، البلياردو.

وأكد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، القائد العام لشرطة أبوظبي، خلال افتتاحه فعاليات البطولة، حرص القيادة العامة للشرطة ودعمها للارتقاء بمستوى جميع الأنشطة الرياضية الشرطية وتكريم اللاعبين المتميزين، مشيراً معاليه إلى اعتزازه بالتطور الملموس في المستوى الفني للأفراد والمنتخبات في الألعاب المختلفة.

وشكر معاليه اللجنة الرياضية العليا برئاسة العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير عام المالية والخدمات والأعضاء، على الترتيبات المتميزة للبطولة الرياضية الرمضانية لهذا العام، موجهاً بتذليل جميع المعوقات للفرق المشاركة واللاعبين وتشجيعهم على تصدّر المراكز الأولى، وإحراز النتائج المتقدمة باستمرار.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني ودخول الفريقين المتنافسين أرضية الملعب وصافح معالي القائد العام لشرطة أبوظبي اللاعبين والطاقم التحكيمي، وألقى رئيس اللجنة الرياضية العليا كلمة أوضح فيها أن البطولة الرمضانية تنطلق بحلتها الأولى، وتعكس تنفيذ توجيهات معالي القائد العام لشرطة أبوظبي بالاهتمام بالمجال الرياضي الشرطي وإطلاق المسابقات الرياضية، والمشاركة في البطولات المختلفة، وفق استراتيجية القيادة العامة للشرطة، وجهودها المتواصلة في الاهتمام بالرياضة والرياضيين.

حضر افتتاح البطولة المديرون العامون في شرطة أبوظبي وكبار الضباط، وتأتي البطولة في إطار حرص القيادة العامة للشرطة على تشجيع منتسبيها للتميز في المجال الرياضي، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بينهم، وتحقيق مستويات متقدمة خلال المشاركة في فعالياتها المستمرة طيلة الشهر الفضيل.