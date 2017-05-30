الدوسري: الاستمرارية دليل على نجاح منقطع النظير

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم عبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد المناسبة العظيمة على دولة وشعب الإمارات، وهي في أعلى مكان، بفضل قيادتها الرشيدة.

وأشاد الدوسري بالمستوى العالمي الذي وصلت إليه بطولة أولمبياد الضباط؛ بفضل الدعم السخي والاهتمام الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما أشاد بدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الذي يلعب دوماً دوراً بارزاً في نجاح الفعاليات التي تنظمها أبوظبي بشكل عام، والرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للحدث، والتي لها بالغ الأثر الإيجابي على النجاح المستمر لهذا الحدث.

وأكد أن استمرار البطولة للعام الـ 21 على التوالي دون توقف، خير دليل على النجاح منقطع النظير، الذي حققته ليس على الصعيد المحلي فقط، بل امتد ليشمل المستوين الإقليمي والدولي، حيث أصبحت الوجهة لكثير من الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، لاسيما أن منافستها دائماً ما تتميز بالندية والإثارة الشيء الذي يجعلها دائماً البطولة المفضلة لدى نخبة من النجوم، مشيراً إلى أنها ساهمت في خلق جيل من الأبطال الإماراتيين في مجالات الرياضة كافة.

وأشار إلى أن الدورات الرمضانية بشكل عام تلعب دوراً مهماً في إبقاء أبناء الدولة ضمن الأجواء الرياضية، حيث تتيح الفرصة أمامهم للتعرف إلى ألعاب جديدة يمكن أن تكون بوابة انطلاقتهم نحو احترافها، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المحلية من خلال تغطيتها البطولة، وتسليطها الضوء على كل صغيرة وكبيرة بها، مما يتيح للجماهير الإماراتية الحضور للمشاركة أو المتابعة أو التعرف إلى الرياضات كافة، التي يشارك بها رياضيون من قارات العالم كافة.

وقال: لطالما ساهمت بطولة أولمبياد الضباط الرمضاني، من خلال منافساتها المتنوعة عبر دوراتها الماضية، في إبراز عدد من الرياضات في كل عام، لاسيما بعض الرياضات الخاصة بالفتيات بالدولة، والتي تشكل انطلاقة حقيقية للرياضة النسائية، ما شكل إضافة جديدة ومهمة في مسيرة الرياضة الإماراتية، إضافة لاستقطابها فئات المجتمع كافة.

وأضاف: هناك فائدة كبرى للدورة، تتمثل في إتاحة الفرصة أمام الفرق الرياضية الإماراتية واللاعبين للاحتكاك بمستويات متطورة، سواء عربية أو عالمية أو حتى وطنية، الأمر الذي يعزز جاهزية تلك الفرق والأبطال ويوفر ساحة إعداد مبكرة قبل انطلاق الموسم الرياضي المقبل.

وثمن الدوسري الدور المهم الذي يقوم به نادي ضباط القوات المسلحة لدعم المجتمع بشرائحه كافة، وإتاحة الفرصة أمام الرياضيين لعرض مواهبهم والمنافسة في هذه البطولة، متوجهاً بالشكر إلى مجلس إدارة النادي واللجنة المنظمة العليا برئاسة الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي.