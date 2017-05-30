أحمد بن محمد يدشن النسخة الخامسة لـ «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي الدورة، دشن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، النسخة الخامسة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها». حضر مراسم الافتتاح الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، والشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، واللواء عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسامي القمزي مدير عام الدائرة الاقتصادية في دبي والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، ومحمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران، وإبراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية ومديري الدوائر الحكومية والخاصة.

وجاء حفل الافتتاح باهراً وجسد نهج القيادة الرشيدة في بناء الوطن والإنسان وإعداده للمستقبل، ودعم أصحاب الهمم، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمع، ولعب دور البطولة في الحفل الطفل ظاهر المهيري، الذي يمثل نموذجاً رائعاً لقدرة أبناء الوطن من أصحاب الهمم في إثبات ذاتهم، ومواجهة التحديات والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وتضمن الحفل عروضاً فنية جسدت جمالية الألعاب الرياضية التي يتضمنها برنامج المنافسات، وأداها رياضيون محترفون، جمع أداؤهم بين الجمال والإبهار والعروض الأكروباتية التي صفق لها الجمهور كثيراً.

وفي ختام الحفل، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الطفل ظاهر المهيري، وأثنى على مشاركته وأشاد بروحه الإيجابية، كما التقى سموه عدداً من المشاركين في الدورة، وضيوف حفل الافتتاح وفي مقدمتهم النجمان البرتغالي لويس فيجو، أفضل لاعب في العالم سابقاً، والبرازيلي فالكاو أفضل لاعب كرة صالات في العالم.