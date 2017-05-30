«نور بنك» يعتمد «خط دبي» في منصاته الداخلية

دبي (الاتحاد)

أعلن «نور بنك»، أمس، أنه أصبح أول بنك في دولة الإمارات يعتمد «خط دبي» في منصاته الداخلية، حيث سيقوم موظفو البنك باستخدام هذا الخط المميز في جميع المستندات التي يتم إنشاؤها عبر برامج «ميكروسوفت أوفيس».

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية «نور بنك» بأن يصبح الوجهة الأولى للخدمات المالية والمصرفية في دبي.

وقال حسين القمزي، العضو المنتدب لنور بنك: «يشرفنا أن نكون أول بنك يبادر باعتماد خط دبي في مراسلاتنا الداخلية اليومية. إن هذا الخط يمثل رمزاً فريداً لتراث دبي وهويتها المميزة في عالم يتجه بشكل متزايد نحو المعاملات الرقمية. وباعتبارنا مؤسسة ملتزمة بقيم دبي ورؤيتها للحاضر والمستقبل، نفخر بدعم رؤية حكومتنا الرشيدة والقيام بدورنا في إبراز قيمنا وتراثنا الثقافي الأصيل في المنطقة والعالم أجمع».