«سوق دبي» يوزع 12.6 مليار درهم من الأرباح النقدية للشركات

دبي (الاتحاد)

أنجز سوق دبي المالي بنجاح وللعام السادس على التوالي عملية توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2016، حيث تم توزيع 12.6 مليار درهم على 331 ألف مستثمر.

وارتفع عدد الشركات التي قام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح نيابة عنها إلى 35 شركة العام الجاري مقابل 26 شركة في العام الماضي.

وتم توزيع الأرباح من خلال بطاقة آيفستر والتحويل للحسابات المصرفية.

وقال‎ ‬عيسى ‬كاظم، ‬رئيس ‬مجلس ‬الإدارة، ‬سوق ‬دبي ‬المالي: «‬يوفر ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬خدمة ‬توزيع ‬الأرباح ‬نيابة ‬عن ‬الشركات ‬المدرجة ‬منذ ‬عام ‬2011 ‬في ‬خطوة ‬رائدة ‬بين ‬أسواق ‬المال.‬ وتلقى ‬الخدمة ‬إقبالاً ‬متزايداً ‬العام ‬تلو ‬الآخر، ‬بما ‬يعكس ‬إدراك ‬الشركات ‬المدرجة ‬لما ‬تمثله ‬من ‬سرعة ‬وسهولة ‬وفاعلية ‬قياساً ‬لما ‬اتسمت ‬به ‬تلك ‬العملية ‬تاريخياً، ‬حيث ‬كانت ‬تستغرق ‬الكثير ‬من ‬الوقت ‬والجهد».

وأضاف: «‬استثمر ‬سوق ‬دبي ‬المالي ‬الكثير ‬ووفر ‬الموارد ‬اللازمة ‬من ‬الناحيتين ‬التقنية ‬والبشرية ‬بهدف ‬توفير ‬خدمة ‬فاعلة ‬ومتكاملة ‬عبر ‬قنوات ‬متنوعة ‬بما ‬يتماشى ‬مع ‬مختلف ‬تفضيلات ‬المستثمرين، ‬كما ‬حرص ‬على ‬توفير ‬فريق ‬العمل ‬المتكامل ‬واللازم ‬لإدارة ‬هذه ‬العملية ‬المهمة ‬على ‬النحو ‬الأمثل ‬بهدف ‬تحقيق ‬أعلى ‬معدلات ‬رضا ‬المتعاملين ‬من ‬مستثمرين ‬وشركات ‬مدرجة ‬وغيرهم».