ندوة توعية للوسطاء تناقش آليات وضوابط البيع على المكشوف

أبوظبي(الاتحاد)

نظمت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ندوة توعية للوسطاء والمحللين الماليين ناقشت أنواع «البيع على المكشوف». وألقت الندوة الضوء على الجوانب الفنية المتعلقة بآلية البيع على المكشوف، والشروط والضوابط الخاصة بها، وذلك بهدف الارتقاء بأداء العاملين بشركات الوساطة.

وقد حضر الندوة جمع كبير من ممثلي الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول بشركات الوساطة العاملة بالدولة.

وقدم د.منذر بركات مستشار الأسواق المالية بالهيئة عرضاً تناول آليات عمل البيع على المكشوف الفني الذي يسمح للوسيط ببيع الأوراق المالية التي لا يملكها المستثمر بضمان من الوسيط بتسليم هذه الأوراق عند التسوية.

وأوضح المحاضر أنه في حال عدم شراء المستثمر للورقة المالية في نفس يوم البيع، يقوم الوسيط بتوفير الورقة المالية عند التسليم إما من محفظته أو باقتراضها من مستثمر آخر أو عن طريق الشراء الإجباري عبر المقاصة أو بالتعويض النقدي للمشتري- عبر آليات السوق في التعويض- مع إضافة غرامات لعدم التسليم.

ونوه إلى أن السوق تضع أحكاماً لتحديد الأوراق المالية القابلة للبيع على المكشوف مثل السيولة ومعدل الدوران والأسهم الحرة وغيرها، كما تضع السوق الحالات التي يجوز فيها وقف البيع على المكشوف مثل نزول سعر الورقة إلى 5% أو وصول كمية الأوراق المباعة على المكشوف حد 10%. وأضاف أن آلية عمل البيع على المكشوف المنظم (المغطى) تنقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بعملاء NON DVP، حيث يتوجب اقتراض الورقة المالية وتحويلها من حساب المقرض إلى حساب المقترض الذي ينوي بيعها على المكشوف قبل وضع أمر البيع على منصة التداول ومن ثم تسليمها للمشتري المحتمل، وأن البائع على المكشوف يقوم بإعادة شرائها بأمر من المقرض أو عند انتهاء عقد الاقتراض، ويحتفظ الوسيط بمتحصلات البيع بالإضافة إلى ما تفرضه أنظمة الهيئة والسوق من هامش أولي بقيم 50% من متحصلات البيع، مع الحفاظ على هامش مستمر بقيمة أعلى من هامش الصيانة.

وفي حالة انخفاض الهامش عن هامش الصيانة يقوم الوسيط باستدعاء المستثمر لتغذية الحساب إلى الهامش الأولي، وعند فشل العميل بالتغذية يقوم الوسيط بإعادة شراء الأوراق المالية وإغلاق مركز البيع على المكشوف ورد ما تبقى من الأموال للعميل.

أما بالنسبة للقسم الثاني والمتعلق بعملاء DVP فيتبع نفس الآلية باستثناء تبديل شرط الاقتراض المسبق وتحويل الأوراق المالية قبل إدخال أمر البيع بشرط تأكد الوسيط من دخول ذات العميل بعقد اقتراض يضمن تحويل الأوراق المالية يوم التسوية.

بدوره، عرَّف عمر السركال- رئيس قسم الرقابة على الأسواق بسوق أبوظبي للأوراق المالية، البيع على المكشوف الفني على أنه عملية قيام المستثمر ببيع ورقة مالية لا يمتلكها على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية.T+2