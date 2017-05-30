ندوة توعية للوسطاء تناقش آليات وضوابط البيع على المكشوف

أبوظبي(الاتحاد)
نظمت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ندوة توعية للوسطاء والمحللين الماليين ناقشت أنواع «البيع على المكشوف». وألقت الندوة الضوء على الجوانب الفنية المتعلقة بآلية البيع على المكشوف، والشروط والضوابط الخاصة بها، وذلك بهدف الارتقاء بأداء العاملين بشركات الوساطة.
وقد حضر الندوة جمع كبير من ممثلي الوسطاء والمحللين الماليين ومديري التداول بشركات الوساطة العاملة بالدولة.
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وأوضح المحاضر أنه في حال عدم شراء المستثمر للورقة المالية في نفس يوم البيع، يقوم الوسيط بتوفير الورقة المالية عند التسليم إما من محفظته أو باقتراضها من مستثمر آخر أو عن طريق الشراء الإجباري عبر المقاصة أو بالتعويض النقدي للمشتري- عبر آليات السوق في التعويض- مع إضافة غرامات لعدم التسليم.
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وفي حالة انخفاض الهامش عن هامش الصيانة يقوم الوسيط باستدعاء المستثمر لتغذية الحساب إلى الهامش الأولي، وعند فشل العميل بالتغذية يقوم الوسيط بإعادة شراء الأوراق المالية وإغلاق مركز البيع على المكشوف ورد ما تبقى من الأموال للعميل.
أما بالنسبة للقسم الثاني والمتعلق بعملاء DVP فيتبع نفس الآلية باستثناء تبديل شرط الاقتراض المسبق وتحويل الأوراق المالية قبل إدخال أمر البيع بشرط تأكد الوسيط من دخول ذات العميل بعقد اقتراض يضمن تحويل الأوراق المالية يوم التسوية.
بدوره، عرَّف عمر السركال- رئيس قسم الرقابة على الأسواق بسوق أبوظبي للأوراق المالية، البيع على المكشوف الفني على أنه عملية قيام المستثمر ببيع ورقة مالية لا يمتلكها على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية.T+2