«أراضي دبي» تشارك في الدورة الـ 68 من مؤتمر «فيابسي»

دبي (الاتحاد)

شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بوفد رفيع لحضور الدورة الثامنة والستين من مؤتمر الاتحاد الدولي للعقارات «فيابسي» الذي أقيم في دولة أندورا الأوروبية، وأولت «أراضي دبي» اهتماماً بالغاً إزاء هذا الحدث الذي انطلق تحت شعار «مدينة ذكية، مبانٍ ذكية»، خاصة أنها تستعدّ لاستضافة الدورة المقبلة من المؤتمر في دبي خلال الفترة من 27 أبريل إلى 2 مايو 2018، تحت عنوان «المدن السعيدة».

وقال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري، الذراع التعليمية للدائرة: «لقد شاركت (أراضي دبي) في منصة رئيسة خلال المؤتمر لإطلاع الوفود على ما سنقدمه لضيوفنا الكرام في دورة العام المقبل، وبذلك يمكننا الاستحواذ على ثقتهم، خاصة أن دبي تمتاز بالكثير من المقومات الفريدة التي تساعدها على تنظيم أكبر الفعاليات العالمية. وبفضل ذلك، أمكننا تحقيق فوز مستحق بترشيح الإمارة لتنظيم هذا الحدث. وكانت دبي قد سجلت هذا الإنجاز بفضل تظافر جهود عدد من مؤسساتنا الرسمية، ومن أبرزها دائرة السياحة والتسويق التجاري وطيران الإمارات. ونحن على يقين تام من قدرتنا على تنظيم دورة فريدة ومتميزة وتحقيقاً لرؤيتنا الهادفة إلى جعل دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة».

وخلال هذا الحدث، قدم محمود البرعي عرضاً توضيحياً، ركز فيه على الآفاق الاستثمارية في دبي، والاستعدادات التي تتم لضمان انعقاد دورة ناجحة بكل المقاييس. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «فيابسي» يمثل منصة للعاملين في القطاع العقاري، لتزويدهم بالمعرفة، وإتاحة المجال لهم لتبادل الأفكار والرؤى، وتعزيز الروابط والأفكار التجارية بينهم. ويمثل «فيابسي» شبكة عالمية تكون باب العضوية فيها مفتوحة أمام جميع الأطراف ذات الصلة بهذا القطاع، ما يعني تعزيز فرص الأعمال والتبادل التجاري، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتضم شبكة عضوية «فيابسي» أكثر من 100 مؤسسة عقارية، وما يزيد على 1.5 مليون متخصص في أنشطة القطاع العقاري، فضلاً عن 60 مؤسسة أكاديمية، وأكثر من 3000 شركة وشخص ممن يرتبطون بشكل مباشر مع القطاع العقاري، مثل شركات الوساطة وإدارة وتطوير وتفييم العقارات، إضافة إلى المحامين والمهندسين وخبراء التأمين والتخطيط. ويتم تبادل النظم والمواد التي تقدم في المؤتمر، كما يجري نشرها في 4 مناطق أساسية وهي أفريقيا والأمريكيتين ومنطقة آسيا المحيط الهادي وأوروبا.