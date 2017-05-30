«بلووم» ترسي 5 عقود بأكثر من مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أرست شركة «بلووم العقارية» 5 عقود تتجاوز قيمتها مليار درهم منذ بداية عام 2017. وقامت الشركة بإرساء العقود على عدد من شركات الإنشاءات الرائدة على مستوى المنطقة، حيث قامت بتعيين «الشركة العامة للإنشاءات» لتنفيذ أعمال البناء الرئيسية لمشروع «ستيلا ماريس»، وشركة «بيكون للإنشاءات» لتنفيذ أعمال «بلووم هايتس»، وشركة «الإمارات المساندة مالتاورو» لتنفيذ أعمال «فاية» ضمن مشروع «حدائق بلووم» ومشروع «سوهو سكوير» في جزيرة السعديات، كما تم تعيين شركة «إيرولينك» لبناء مدرستي «برايتون كوليدج المملكة المتحدة» و«دوايت نيويورك» بدبي.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «نؤكد مجدداً التزامنا بإنجاز كل مشاريعنا المعلنة وفقاً للجدول الزمني المحدد، حيث حرصنا على تعيين مقاولين ذوي سمعة طيبة في السوق ومشهود لهم بالكفاءة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل البناء، وبإرساء هذه العقود نخطو خطوة مهمة نحو تطوير وجهات حضرية فريدة من نوعها تلبي احتياجات السكان وتوفر لهم أرقى أساليب الحياة العصرية».

وكشفت الشركة أنها حققت تقدماً كبيراً في أعمال البناء والتشييد الجارية في هذه المشروعات المقرر إنجازها في أقل من عامين، وأهم المشروعات التي تمّ إرساء عقودها هي برج «ستيلا ماريس» المشروع الرئيس الذي تديره «بلووم العقارية» في دبي ويتميز بموقعه المتميز ضمن منطقة مرسى دبي. ويوفر المشروع 313 شقة فاخرة تتراوح ما بين غرفة نوم واحدة و3 غرف نوم، فضلاً عن شقق دوبلكس مكونة من 4 غرف نوم، إضافة إلى شقق التاونهاوس والبنتهاوس.

ويقع المشروع المكون من 52 طابقاً على مسافة قريبة من شبكة المواصلات العامة بما في ذلك محطات المترو، والترام، فضلاً عن العديد من المراكز والمرافق الأخرى في مرسى دبي. أما مشروع «بلووم هايتس»، وهو مشروع متعدد الاستخدامات في قرية جميرا سيركل في دبي، ويوفر ما مجموعه 686 وحدة سكنية تتراوح ما بين الاستديو وغرفة واحدة وغرفتين و3 غرف نوم من خلال برجين مبنيين فوق بوديوم من 4 طوابق. وباشرت بلووم الأعمال الإنشائية لمشروع «فاية» الذي يمثل المرحلة الرابعة من مشروع «حدائق بلووم» في أبوظبي، ويتألف من 132 منزلاً «تاون هاوس»، موزعاً على 28 مبنى يضم وحدات سكنية بأربع غرف، و4 مجمعات سكنية تضم وحدات بخمس غرف.

كما أعلنت الشركة إبرام عقد لبناء مدرستين عالميتين ستمتدان على مساحة 89 ألف متر مربع في منطقة البرشاء جنوب في دبي، وهما مدرسة «برايتون كوليدج دبي» التي ستقدم منهاج K-12 البريطاني، ومدرسة «دوايت نيويورك» التي تعتمد منهاج البكالوريا الأميركية الدولية، كما تم إرساء عقد لتطوير مشروع «سوهو سكوير» متعدد الاستخدامات الذي سيقع على مقربة من جامعة نيويورك أبوظبي وغيرها من الوجهات السياحية الشهيرة في جزيرة السعديات في أبوظبي، وسيوفر المشروع عند اكتماله نحو 302 وحدة سكنية تتراوح ما بين استديوهات وشقق من 3 غرف نوم إضافة إلى شقق «التاونهاوس والبنتهاوس».

يذكر أن «بلووم العقارية» شركة مختصة في تطوير المشاريع المتكاملة والمستدامة التي توفر أنماطاً معيشية عصرية وراقية. وتنطلق المجموعة من رؤية شاملة تركز على تخطي توقعات المشترين والمستثمرين من خلال الشراكات مع أفضل المصممين والمهندسين المعماريين، وتقوم ببناء مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية متعددة الاستخدامات في مواقع بارزة في منطقة الشرق الأوسط.