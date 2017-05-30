5200 مؤسسة استثمارية أجنبية مسجلة في سوق أبوظبي

حوار: حاتم فاروق

استحوذت المؤسسات الأجنبية على نسبة 72% من إجمالي المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت 5200 مؤسسة أجنبية من إجمالي عدد المؤسسات العاملة بالسوق بواقع 7200 مؤسسة بنهاية العام 2016، بحسب راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأكد البلوشي في حوار مع «الاتحاد» أن تعزيز الاستثمار المؤسسي يعد ركيزة أساسية في زيادة عمق التداولات بالأسواق المالية المحلية، منوهاً بأن سوق أبوظبي للأوراق المالية يولي اهتماماً كبيراً باستقطاب سيولة مؤسسية محلية وأجنبية، عبر السعي الدائم لتشجيع المزيد من المؤسسات للاستثمار في السوق المحلي مع توافر فرص استثمارية كبيرة، مؤكداً أن الاستثمار المؤسسي سجل صافياً نحو 5 مليارات درهم خلال عام 2016.

وأضاف أن إجمالي عدد أرقام المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 960 ألف مستثمر، لافتاً إلى أن الربع الأول شهد إصدار 1230 رقم مستثمر بالمقارنة مع 1095 رقماً في الربع الأول من العام الماضي، فيما استحوذ المستثمرون الأفراد على 1098 رقماً صادراً خلال الربع الأول ونحو 132 رقماً للمؤسسات.

وبخصوص توزيع إصدار أرقام المستثمرين بحسب الجنسية، قال البلوشي: إن عدد المستثمرين الإماراتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ 539 ألفاً، فيما سجل المستثمرون الخليجيون 66 ألفاً، أما المستثمرون من الجنسيات العربية فقد بلغ 299 ألفاً، بينما تم إصدار الأرقام المتبقية وعددها 326 ألف رقم لجنسيات أخرى.