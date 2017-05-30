7.6 مليون مسافر عبروا مطار دبي الدولي في أبريل 2017

دبي (الاتحاد)

استقبل مطار دبي الدولي أكثر من 7.6 مليون مسافر في شهر أبريل الماضي، وفقاً لتقرير الحركة الشهري الذي صدر أمس عن مؤسسة مطارات دبي. فقد وصل عدد المسافرين إلى 7 ملايين و622 ألفاً و946 مسافراً في شهر أبريل، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 التي شهدت استقبال 6 ملايين و979 ألفاً و63 مسافراً.

وساهم هذا النمو في زيادة إجمالي أعداد المسافرين عبر المطار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 30 مليوناً و542 ألفاً و119 مسافراً مقارنة مع 27 مليوناً و958 ألفاً و926 ألفاً في الفترة المناظرة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 7.8%.

وتصدرت أميركا الجنوبية القائمة في شهر أبريل لجهة النسبة المئوية للنمو، حيث نمت حركة الرحلات المتجهة للمنطقة والمغادرة منها من وإلى مطار دبي الدولي بنسبة 38.9%، تبعتها أوروبا الشرقية (33.9%)، وآسيا (18.9%)، فيما تفوقت شبه القارة الهندية على المناطق الأخرى كافة لجهة إجمالي عدد المسافرين، مع ارتفاع الأعداد إلى مليون و476 ألفاً و694 مسافراً، تبعتها أوروبا الغربية بمليون و144 ألفاً و677 مسافراً، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي مليون و785 ألفاً و301 مسافر.

أما على صعيد المدن، فقد حلت لندن في صدارة الوجهات بين المدن بالنسبة إلى مطار دبي الدولي مع 350.015 مسافراً في شهر أبريل الماضي، تلتها الدوحة (290.524 مسافراً)، وجدة (196.673 مسافراً) وبانكوك (192.981 مسافراً)، ومومباي (191.183 مسافراً).

أما إجمالي حركة الرحلات، فقد وصل إلى 35.285 حركة في شهر أبريل الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 والتي شهدت تسجيل 34.945 حركة، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1%، فيما وصل إجمالي الحركة من بداية العام وحتى تاريخه إلى 140.611 حركة، حيث تم تسجيل زيادة طفيفة بنسبة 0.3% مقارنة مع الأشهر الأربع الأولى من العام 2016 التي شهدت تسجيل 140.238 حركة.

كما حقق شهر أبريل معدل 225 مسافراً في الرحلة الواحدة، ما يمثل أيضاً زيادة بنسبة 7.1% مقارنة مع شهر أبريل من العام 2016 الذي سجل معدلاً وصل إلى 210 مسافرين في الرحلة الواحدة.

من جهة أخرى، فقد تمكن مطار دبي الدولي من مناولة 217.881 طناً من البضائع في شهر أبريل الماضي، مقارنة بإجمالي 213.790 طناً في الشهر ذاته من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.9%، في حين وصل إجمالي الشحن من بداية العام وحتى تاريخه إلى 854.359 طناً، بزيادة بنسبة 3.1% عن الفترة ذاتها من العام 2016، والتي شهدت مناولة 828.934 طناً.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي: «كان النمو الذي حققه مطار دبي الدولي في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مرضياً للغاية، ومع احتفالات العالم الإسلامي بعيد الفطر والتي تتزامن مع بداية العطلات الصيفية، فإننا واثقون من أن الأرقام ستتابع تعزيز أدائنا في النصف الأول من العام الحالي».