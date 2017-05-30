20% نمواً متوقعاً في أعداد السياح من الإمارات والخليج إلى برلين في 2017

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أكد بوكارد كيكر، الرئيس التنفيذي لهيئة سياحة برلين، دعم القطاع السياحي في العاصمة الألمانية طلب «طيران الإمارات» الحصول على حقوق النقل إلى برلين، متوقعاً أن تبدأ الناقلة تشغيل رحلاتها إلى المدينة في خريف العام 2018 بالتزامن مع افتتاح المطار الجديد، الأمر الذي سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة بشكل كبير، منوهاً بقدرة الناقلة على تسيير رحلتين يومياً إلى العاصمة الألمانية انطلاقاً من دبي.

وكشف رئيس هيئة سياحة برلين في حوار مع «الاتحاد»- على هامش زيارته الأخيرة للدولة للوقوف على استعدادات المدينة لاستقبال سياح الإمارات خلال موسم الصيف المقبل- إجراء وفد «الهيئة» مباحثات مع هيئة الصحة في أبوظبي للتعاون في مجال الرعاية الصحية، حيث تشتهر برلين بكونها واحدة من أفضل المدن الألمانية في هذا المجال، خاصة في علاجات أمراض القلب والسرطان والفحوص الطبية، مشيراً إلى أن السياحة العلاجية في برلين تعد من بين أكبر عوامل الجذب السياحي للعاصمة الألمانية.

ونوه رئيس هيئة سياحة برلين بجهود علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً أن «الهيئة» تعمل بشكل وثيق مع سفارة الدولة لتطوير العلاقات السياحية بين دولة الإمارات ومدينة برلين خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع كيكر أن تشهد التدفقات السياحية من دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى برلين نمواً كبيراً هذا العام يزيد على 20%، مشيراً إلى أن برلين استقبلت خلال العام الماضي نحو 50 ألف سائح من دول المنطقة، أمضوا أكثر من 170 ألف ليلة فندقية.