فاطمة المزروعي.. بدأت من المنزل وتدير اليوم مشروعات متعددة

حوار: ريم البريكي

الإماراتية فاطمة المزروعي ينطبق عليها الوصف بكونها سيدة أعمال شاملة، فقد طرقت أبواب المشاريع التجارية المختلفة، فبدأت أولاً بتصنيع العطور من منزلها، وكانت تهتم بأدق تفاصيله ، ووظفت خبرتها في هذا المجال، ليضع المشروع قدمها على أولى عتبات الاستثمار، متسلحة برخصة مبدعة مكنتها من مزاولة مشروعها بإطار قانوني يحفظ الحقوق للجميع، لتتجه بعده للاستثمار في مجال التصميم والخياطة. كانت الفكرة في تلبية احتياجات بناتها وطلباتهن من توفير الملابس التي تناسبهن، ولتحسين دخل أسرتها، وبذلك كونت فاطمة قاعدة كبيرة من المتعاملات أهلتها لمعرفة احتياجات الأسر المواطنة، لتنطلق فيما بعد بمشروعها لتنظيم المناسبات وإعداد الولائم.

وقالت فاطمة المزروعي، إن دور المرأة لا يقف عند كونها الزوجة والأم، بل لا بد أن تساهم في إثبات وجودها، ووضع بصمتها وأثرها الإيجابي على مجتمعها، والمساهمة الحقيقية في تطوير الاقتصاد وتنميته، باستثمار الفرص الحقيقية المقدمة من قبل الدولة، والتي تبذل لأجلها الكثير من التسهيلات المادية والمعنوية ومن خلال برامج التدريب التي من شأنها، إضافة المزيد من الخبرة وإثراء الجانب المعرفي وإدارة المشاريع بشكل صحيح، يضمن زيادة مدخولاتهم وتحقيق النجاح لمشاريعهم.

وأوضحت المزروعي أن أول استثمار لها بدأ بمبلغ 1500 درهم، وجزأت المبلغ إلى أقسام خصصت جزءاً لشراء زجاجات العطور، والبخور والعود، وجزءاً لشراء المواد الداخلة في تصنيعها، ومنها العنبر والعود، والمسك، واعتمدت على ذاتها في تعلم المقاييس الدقيقة لخلطات العطور، وتعلم طريقة إعداد أفضل الخلطات الخاصة، فانطلقت بتجارتها قاصدة المهتمين، فحققت ربحاً بلغ نحو 5000 درهم من بيع أول منتجاتها.

وتذكر المزروعي، أن مشروعها الثاني المتمثل في أعداد الولائم بدأ كذلك من البيت، حيث كانت تعد الأطعمة للمناسبات والعزائم، وكانت أول مشاركة لها في مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، والذي من خلاله وجدت الدعم والثقة الكبيرة في دعم المشاريع المواطنة، من خلال إرساء مهام أعداد الولائم والأطعمة لها، فكانت تعمل على مدار أيام المهرجان الممتدة لنحو 15 يوماً من أعداد الأطعمة، مما أدخل عليها نحو 500 ألف درهم كفائدة، حققت لها النقلة النوعية في مشروعها، مبينة أنها كانت تقوم بنفسها بأعداد الطعام، في «حوش» منزلها، داعية الشباب والشابات المواطنات إلى الانطلاق بمشاريعهم من البيت كأبسط مكان، وعدم عرقلة استثماراتهم بصعوبات الإيجار وارتفاع أسعارها.