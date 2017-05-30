فايزة الزرعوني: أرفض حصار رائدات الأعمال

سيد الحجار (أبوظبي)

تعد سيدة الأعمال فايزة الزرعوني إحدى رائدات العمل الخاص، اللاتي نجحن في اختراق مجالات عمل غير تقليدية، وسط رغبة في تغيير الصورة النمطية لرائدة الأعمال التي تتركز في قطاعات مثل الأزياء والعطور والحلويات.

وعلى رغم تأكيدها على تحقيق عدد من رائدات الأعمال نجاحات ملحوظة في بعض القطاعات التي تناسب النساء مثل التجميل والملابس والأغذية، إلا أنها فضلت اقتحام القطاع العقاري، بتأسيس شركة انفنت دايمنشن للعقارات، وذلك بعد سنوات من العمل في قطاع البترول، لتثبت قدرة سيدة الأعمال الإماراتية على تحقيق النجاح في قطاعات متنوعة وغير تقليدية أو قطاعات يسيطر عليها الرجال.

وتتذكر فايزة البدايات فور إنهاء دراستها في الجامعة الأميركية في القاهرة، ثم التحاقها بالعمل في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) نهاية الثمانينات من القرن الماضي، حيث بدأت العمل في قسم نظم تكنولوجيا المعلومات حتى وصولها إلى منصب رئيس قسم النظم المالية والعمليات، قبل أن تقرر بعد نحو 18 عاماً الانتقال للعمل في قطاع العقارات.

وترجع فايزة هذا القرار إلى شغفها بالعمل في مجال العقارات، لاسيما في ظل امتلاكها استثمارات عقارية خاصة في الوقت ذاته، فضلاً عن رغبتها في اكتساب خبرة جديدة، لاسيما في بداية فترة الطفرة العقارية في أبوظبي قبل نحو 10 سنوات، حيث التحقت للعمل في شركة منازل العقارية كنائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية، وذلك بعد 5 أشهر فقط من تأسيس الشركة العام 2007، لتتولي مسؤولية 6 إدارات من مثل التسويق والتخطيط الاستراتيجي وشؤون الموظفين والتسويق ونظم المعلومات.