«دبي للاستوديوهات» تشارك بمعرض في سنغافورة

دبي (الاتحاد)

استقطبت مدينة دبي للاستوديوهات، مجمع الأعمال الرائد الذي يوفر أحدث المنشآت والخدمات للشركات العاملة في قطاعات البث والإنتاج الإعلامي والترفيه وصناعة الأفلام بالشرق الأوسط، نخبة المبتكرين ورواد الأعمال والشركات العالمية خلال مشاركتها في معرضBroadcast Asia 2017 في سنغافورة. وشهد المعرض 17000 من المستثمرين والخبراء والمختصين في مجال الترفيه والتكنولوجيا والإعلام الرقمي للتباحث والاطلاع على أبرز المستجدات والمتغيرات التي تؤثر على مستقبل صناعة البث.

وقدمت مدينة دبي للاستوديوهات لزوار جناحها عرضاً افتراضياً بزاوية 360 درجة، أخذهم في جولة ثلاثية الأبعاد ضمن استوديوهات الإنتاج في المدينة. وقد شهد المعرض طرح أفضل الابتكارات التي تعمل دبي بشكل أساسي على استقطابها تماشياً مع خطتها الاستراتيجية 2021.

وكان الدكتور محمد عمر عبد الله بلفقيه، سفير دولة الإمارات في سنغافورة، قد زار جناح مدينة دبي للاستوديوهات في المعرض، واجتمع مع فريق عمل المدينة، حيث أكد التزام دولة الإمارات بالتعاون المستمر والتبادل المعرفي مع أبرز المؤثرين في القطاع الإعلامي بالأسواق الناشئة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف أن مشاركة مدينة دبي للاستوديوهات في معرضBroadcast Asia خير دليل على التزامها بتبني أفضل الممارسات على الصعيد التكنولوجي».

وبهذه المناسبة، قال ماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للاستديوهات: «سعدنا بهذه المشاركة التي أتاحت لنا استعراض أفضل المنشآت والخدمات التي تقدمها مدينة دبي للاستديوهات عبر معرضBroadcast Asia الذي يواصل نموه من حيث المحتوى والتأثير في المنطقة. ونأمل أن نكون قد وصلنا من خلال هذا المعرض إلى الشركات والأفراد الذين يتطلعون لتأسيس موطئ قدم لهم في دبي، والتوسع في القطاع الإعلامي المتنامي في الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص التمويل المتاحة».

يذكر أن مدينة دبي للاستوديوهات تطورت منذ افتتاحها عام 2005 لتصبح منصة مثالية تمكّن الشركات العاملة في قطاعات البث الفضائي، والإنتاج الإعلامي، وصناعة الأفلام، والتلفزيون، والموسيقى والترفيه من الابتكار والإبداع. كما وفرت المدينة مواقع لتصوير بعض أكبر الأفلام العالمية مثل فيلم «ستار تريك بيوند» Star Trek Beyond وفيلم «المهمة المستحيلة - بروتوكول الشبح» Mission: Impossible - Ghost Protocol.