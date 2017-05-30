26.38 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال الربع الأول

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

سجل الميزان التجاري لدولة الإمارات مع اليابان خلال الربع الأول من العام 2017 فائضاً لصالح الدولة بلغ نحو 10.9 مليار درهم (2.99 مليار دولار)، محصلة الفارق بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة، وفقاً لإحصاءات هيئة «جيترو».

وقدرت إحصاءات هيئة التجارة الخارجية «جيترو» حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنحو 26.38 مليار درهم (7.2 مليار دولار)، مقارنة مع 21.9 مليار درهم (5.9 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 20.4%.

ووفقاً لإحصاءات «جيترو»، بلغت الصادرات الإماراتية، والتي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2017، أكثر من 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار)، مقارنة مع 14.6 مليار درهم (3.98 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 28%، في حين بلغت واردات الإمارات من اليابان خلال الفترة ذاتها نحو 7.3 مليار درهم (2.1 مليار دولار) بارتفاع محدود قدره 1% عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016.

يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98.4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية.