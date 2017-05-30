«طيران الإمارات» تجري تنقلات إدارية في المنطقة



تاريخ النشر: الثلاثاء 30 مايو 2017 دبي (الاتحاد) أجرت «طيران الإمارات» سلسلة تغييرات وتنقلات إدارية في صفوف المواطنين العاملين في الدائرة التجارية ودائرة الشحن بمنطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه التغييرات إلى توسيع مهام الكفاءات الوطنية لاكتساب مزيد من الخبرات في مناصب عليا تدعم عمليات الناقلة في المنطقة. وسيباشر المديرون المواطنون مهامهم الجديدة اعتباراً من 1 يونيو 2017. وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس «طيران الإمارات» الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: «يطرح واقع سوق منطقة الشرق الأوسط تحديات وفرصا فريدة باستمرار. ويتمتع مديرونا الثلاثة بفهم عميق لعمليات (طيران الإمارات)، خصوصاً في ما يتعلق بتجربة الركاب والشحن. ونحن ندرك أن هذه التعيينات ستدعم فريقنا الإداري، وستحقق فوائد كبيرة تعزز أداءنا التجاري في المنطقة». وعينت «طيران الإمارات» عباس حاجي في منصب نائب رئيس لعمليات المركز في الإمارات للشحن الجوي. وسيتولى عباس مهمة الإشراف على جوانب مختلفة من عمليات الإمارات للشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي. وكان عباس قد التحق بالعمل في مجموعة الإمارات في عام 1977.