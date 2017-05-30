«مالية أبوظبي»: «قاعة المقطع» أدارت 26 مناقصة للجهات الحكومية في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة المالية لإمارة أبوظبي عن أن «قاعة المقطع لفتح المظاريف» قد أشرفت خلال الربع الأول من عام 2017 على 26 مناقصة طرحتها 7 جهات حكومية في إمارة أبوظبي، والتي تجاوزت قيمتها حاجز الـ5 مليارات درهم.

وتنوعت مناقصات المشاريع الرأسمالية والتشغيلية التي أدارتها «قاعة المقطع لفتح المظاريف» خلال الربع الأول من عام 2017 بين مشاريع خدمية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع التشغيلية، شاملة لمشاريع أعمال البنية التحتية في شمال الوثبة ومناطق متفرقة من مدينة أبوظبي، تطوير طرق منطقة الظفرة، إنشاء مبان حكومية مختلفة، وفي مقدمتها مكاتب لشركة أبوظبي للتوزيع، المشرحة المركزية، مجمع المنشآت الإصلاحية والعقابية، ومنفذ الغويفات الحدودي، إلى جانب إنشاء مخازن الأعلاف الاستراتيجي، وإنشاء وتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في مناطق متفرقة من الإمارة.

وقال جمال أحمد الخوري، مدير إدارة دعم المناقصات والمزايدات الحكومية، ورئيس اللجنة الإشرافية لـ«قاعة المقطع لفتح المظاريف»: «تواصل دائرة المالية جهودها في تطبيق أفضل معايير الشفافية والعدالة في المشتريات والمشاريع الحكومية لضمان المنافسة المتكافئة، حيث تستند الإجراءات المعتمدة في «قاعة المقطع لفتح المظاريف» إلى أفضل الإجراءات القانونية والتنظيمية وممارسات الحوكمة، مع الاعتماد على أحدث التقنيات الإلكترونية في عمليات فتح مظاريف المناقصات الحكومية، ما يحقق أكبر قدر من الشفافية ويعزز من تنافسية اقتصاد الإمارة، ويساهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية».

وشملت قائمة الجهات الحكومية التي طرحت مناقصاتها في القاعة كل من بلدية مدينة أبوظبي، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة أبوظبي للنقل والتحكم، شركة العين للتوزيع، مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة». وتم تدشين «قاعة المقطع لفتح المظاريف» بشكل رسمي في يونيو من عام 2015 بالاستناد إلى قانون المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي، وتتولى مسؤولية فتح عروض مناقصات المشاريع الرأسمالية التي تزيد قيمتها عن 100 مليون درهم، وأوكلت مهمة إدارة القاعة إلى لجنة إشرافية تتولى مراقبة الالتزام بتطبيق دليل الإجراءات، الذي أعد خصيصاً للقاعة، كما تدير اللجنة مهام توثيق وحفظ المستندات والمعلومات الخاصة بالمناقصات، رفع التقارير ذات العلاقة إلى الجهات المعنية، والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموردين والمقاولين.

وتعتمد عمليات «قاعة المقطع لفتح المظاريف» على خمس مراحل ملزمة رئيسة لجميع الجهات المعنية، تشمل المرحلة الأولى إعداد المناقصة والإعلان عنها من قبل الجهة الحكومية، أما المرحلة الثانية، فتشمل استلام مظاريف العقود الفنية والمالية من الموردين والمقاولين ضمن الفترة المحددة بالإعلان إلى فريق عمل القاعة الذي يقوم بفصل العروض الفنية عن المالية، في حين تشمل المرحلة الثالثة فتح العروض الفنية بالتنسيق مع إدارة القاعة وحضور ممثلين من الجهة الحكومية.

ويتم في المرحلة الرابعة تقييم العروض الفنية وتحديد العروض المقبولة من قبل الجهة الحكومية صاحبة المناقصة، ومن ثم بالتعاون مع فريق إدارة القاعة يتم تحديد موعد لفتح المظاريف المالية التي ما تزال في عهدة القاعة، وأخيراً تشمل المرحلة الخامسة فتح منسق عروض المناقصات للعروض المالية تحت إشراف ومتابعة مشرف الجلسة للمظاريف المالية وبحضور مندوبي الشركات المقبولة عروضهم الفنية، تحقيقاً لغرض الشفافية، حيث يتم الإعلان عن أسعار الشركات المنافسة.