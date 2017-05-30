«فيسبوك» يطلق برنامج #SHEMEANSBUSINESS

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة فيسبوك مؤخراً برنامج #SheMeansBusiness لتدريب سيدات الأعمال على كيفية الاستفادة من حضورهن على شبكة الإنترنت وتعزيز نشاطهن التجاري.

يذكر أنّ #SheMeansBusiness هو برنامج عالمي يعتزم «فيسبوك» إطلاقه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتدريب وتحفيز سيدات الأعمال على استخدام الـ«فيسبوك» و«إنستغرام» كمنصات لأعمالهن التجارية.

كما يهدف البرنامج إلى الاحتفاء بإنجازات ومساهمات الشركات المملوكة من قبل السيدات في المنطقة وتسليط الضوء على أهمية منصتيّ «إنستغرام» و«فيسبوك» ودورهما في دعم وتمكين النساء ليتمكنّ من التواصــل والمــشاركة والنـمو.

ويعقد البرنامج شراكات مع عدد من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر لتدريب 10 آلاف سيدة خلال عام واحد.

ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعاون فيسبوك مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» ومؤسسة الإمارات.

أما في مصر، فستتولى مؤسسة Ahead of the Curve مهمة بناء فريق من الشركاء للوصول إلى النساء في جميع أنحاء الدولة.

ومن خلال شبكة من الشركاء، سينظم برنامج #SheMeansBusiness سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية فضلاً عن توفير الموارد الإلكترونية لتجهيز سيدات الأعمال بالمعارف والمهارات والعلاقات والتكنولوجيا اللازمة لبناء وتطوير شركاتهن عبر الإنترنت.