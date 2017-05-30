«فيسبوك» يطلق برنامج #SHEMEANSBUSINESS

دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة فيسبوك مؤخراً برنامج #SheMeansBusiness لتدريب سيدات الأعمال على كيفية الاستفادة من حضورهن على شبكة الإنترنت وتعزيز نشاطهن التجاري.
يذكر أنّ #SheMeansBusiness هو برنامج عالمي يعتزم «فيسبوك» إطلاقه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتدريب وتحفيز سيدات الأعمال على استخدام الـ«فيسبوك» و«إنستغرام» كمنصات لأعمالهن التجارية.
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ويعقد البرنامج شراكات مع عدد من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر لتدريب 10 آلاف سيدة خلال عام واحد.
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أما في مصر، فستتولى مؤسسة Ahead of the Curve مهمة بناء فريق من الشركاء للوصول إلى النساء في جميع أنحاء الدولة.
ومن خلال شبكة من الشركاء، سينظم برنامج #SheMeansBusiness سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية فضلاً عن توفير الموارد الإلكترونية لتجهيز سيدات الأعمال بالمعارف والمهارات والعلاقات والتكنولوجيا اللازمة لبناء وتطوير شركاتهن عبر الإنترنت.