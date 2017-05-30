4 نصائح ذهبية لتحسين ملفك على منصة «لينكد»

دبي (الاتحاد)

تعاونت شركة «لينكدإن» مطلع العام الحالي، مع الكاتب المتميز كريستوفر ستانفورد المتخصص في كتابة السير الشخصية والذي اعتاد التعبير بدقة عن إنجازات الآخرين. حيث قدّم كريستوفر ستانفورد 4 نصائح ذهبية لمن يرغبون في تحسين ملفّهم على «لينكدإن»:

- انتبهوا للغة التي تستخدمونها: فقرة الموجز في ملفّكم هي من أول ما ينظر إليه الآخرون، لذا من الضروريّ إتقانها. تريدون من القارئ أن يعرف المزيد عنكم لذا ابدؤوا بذكر أمر لافت. ويمكنكم فعل هذا من خلال جمل محددة، أو رواية قصة، أو حتى استخدام علامات الوقف بذكاء. لا تترددوا في البدء بجملة قصيرة مثل «الموسيقى هي حبي الأول». ففي نهاية المطاف، لا بدّ لكم من مراعاة متطلبات القارئ أو العميل.

- كونوا صريحين: غالباً ما يميل الشخص إلى التحدث بصيغة الغائب عن حياته المهنية، لكن لا تفعلوا. فهذه الصيغة غير شخصية ولا تجذب القارئ. استخدموا نبرة مهنية وليكن كلامكم مباشراً وصريحاً عند التحدث عن إنجازاتكم. لا تختبئوا خلف الكلمات الشائعة أو التعابير الرنانة، ولا تترددوا في الوقت ذاته في إضافة شخصية إلى لغتكم. فهذه طريقة ممتازة تعكس طباعكم الحقيقية.

- استفيدوا قدر الإمكان من خبرتكم: اذكروا وظائفكم السابقة ذات الصلة وصفوا ما كنتم تفعلونه بلغة بسيطة بحيث يفهم الآخرون «قصة عملكم». فالملف المكتمل يدلّ على شخص شامل المهارات.

- أثبتوا إنجازاتكم ولا تكتفوا بذكرها: تكتسب اللغة أهمية بقدر ذكر أمثلة حقيقية عن أعمالكم. فبدل استخدام كلمات شائعة مثل «استراتيجي»، أثبتوا الأمر من خلال تحميلكم عروضاً أو مشاريع ذات صلة. فهذه الأمور الشخصية تساهم في تكوين صورة عن مهاراتكم المميزة وخلفيتكم الفريدة من نوعها، أكانت صورة من إطلاق حملة كبيرة أو مدوّنة تكتبونها.