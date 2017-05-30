رضوان بن محمد.. صانع الساعات

أحمد مراد (القاهرة)

من مشاهير علماء المسلمين، وصاحب إنجازات علمية مميزة في العديد من المجالات، حيث كان مهندساً بارعاً، وطبيباً ماهراً، وأديباً وشاعراً مبدعاً.

هو رضوان بن محمد بن علي رستم المعروف بابن الساعاتي، ولد ونشأ في دمشق في عهد الدولة الأيوبية، تربى في بيت علم، وتتلمذ على أيدي والده المهندس المبدع محمد الساعاتي الذي صنع ساعة باب «جيرون»، وهو باب الساعات ويقع شرقي الجامع الأموي بدمشق، في أيام نور الدين محمود بن زنكي.

وكان رضوان فطناً ذكياً متفنناً، ولم يكتف بدراسة علم بعينه، وإنما درس العديد من العلوم الإنسانية والطبيعية، حيث تعلم من أبيه علم الفلك والميكانيكا وصناعة الساعات، وتلقى الطب عن المارديني، ودرس العلوم الأدبية على ابن الحسن الكندي، كما درس كتب ابن سينا في مجال الطب، وكان معجباً بها، ولكنه اختبر تلك الكتب بعناية، ووجد منها ما يحتاج إلى إيضاح، فضلاً عن أنه كان له معرفة تامة بالمنطق.

كان لابن الساعاتي إنجازات عديدة في كل علم، الأمر الذي جعل الملك عيسى بن الملك العادل يعينه وزيراً، حيث كان يرعى العلم والعلماء، والأدب والأدباء، ويولّيهم الوزارة تكريما للعلم والأدب.