الخنساء.. شاعرة الرثاء مثال للتضحية

سلوى محمد (القاهرة)

نشأت الشاعرة تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية في بيت عز، وجاه مع والدها وأخويها معاوية وصخر عرفت بشاعرة الرثاء في العصر الجاهلي، وبعد ظهور الإسلام أسلمت مع وفد من قومها وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لُقبت بـ «الخنساء» لقصر أنفها وارتفاع أرنبتيه، تركت الشعر جانباً بعد إسلامها واشتغلت بتلاوة القرآن الكريم، وأنشدت الشعر بعد إسلامها في مناسبات خاصة.

عُرفت بحرية الرأي وقوة الشخصية، تزوجت ابن عمها مرداس بن أبي عامر السلمي، وأنجبت منه أربعة أولاد، هم يزيد ومعاوية وعمرو وعمرة.

شجعت أبناءها الأربعة على الجهاد ورافقتهم مع الجيش في موقعة القادسية بين المسلمين والفرس في عهد عمر بن الخطاب وأوصتهم قائلة «تفلحون فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين، فأعدوا على قتال عدوكم مستبصرين، وبالله على أعدائه مستنصرين»، فذهبوا إلى القتال واستشهدوا جميعاً، وعندما علمت بالخبر لم تجزع ولم تبك، وصبرت، وقالت: «الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته».

قُتل أخوها معاوية، فقام أخوه صخر بأخذ ثأره لكنه أصيب بطعنة، ثم مات فحزنت وعميت من شدة البكاء، وكان أكثر مراثيها فيه بسبب صلاته الحميمة وعطفه عليها وإيثارها بما لديه من مال على نفسه وأهله مما عمّق محبته في قلبها.