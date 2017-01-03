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الجولة الخامسة للدوري تنطلق الجمعة

«طائرة الزعيم» جاهزة لاختبار الصدارة أمام النصر
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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يناير 2017

أسامة أحمد (الشارقة)

تنطلق الجولة الخامسة لدوري الكرة الطائرة يوم الجمعة بقمة الأسبوع بين الشباب وبني ياس، والتي تحدد معالم الصدارة والوصيف، فيما يخوض «الزعيم» اختباراً صعباً أمام «العميد» بالصالة الزرقاء، بينما يحل حتا ضيفاً على الوصل.

ويسعى كل من الشباب وبني ياس للفوز للبقاء في الواجهة خصوصاً «الجوارح» ومنافسة العين على الصدارة، فيما يبدو الزعيم جاهزاً للفوز بلقاء النصر والحفاظ على رصيده بلا هزيمة، بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع التي أقيمت حتى الآن.

وتستكمل مباريات الجولة يوم السبت المقبل بلقاء الجزيرة وعجمان في مباراة تهم الفريقين، حيث يسعى «فخر أبوظبي» للفوز من أجل اللحاق بركب الصدارة.

من جانبه، وصف عبدالله زويد مدير الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين، صدارة «الزعيم» للدوري بالفوز في مبارياته الأربع التي لعبها في المسابقة بالمستحقة، مشيراً إلى أن الاستقرار في التشكيلة أحد أسباب قوة الفريق في الدوري مما كان له المردود الإيجابي على محصلته في المباريات.

وأشار زويد إلى أن الصربي فلادمير أجنبي العين لاعب مؤثر ويعد بكل المقاييس إضافة قوية، ونتطلع أن يواصل الفريق مسيرة النجاح لتحقيق البطولات. ... المزيد
     
 

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