عنوان «الإنسانية قبل التدين»، له وقع في النفس، إذ قد يتساءل البعض كيف تكون الإنسانية قبل الدين؟.. أولاً نحن لم نقل الإنسانية قبل «الدين»، بل الإنسانية قبل «التدين». فلا شيء قبل الدين في حياة الإنسان، وآدم -عليه السلام- لما أُهبط إلى الأرض أُهبط بدينه، فالتدين هو أخذ الإنسان بدين الله عز وجل اعتقاداً في قلبه وفهماً لمحتوى هذا الدين، وسلوكاً في التعامل مع الخَلق ومع الكون الذي يحيط به من خلال فهمه لتديّنه.

فالمتدين بصدق يفهم الدين كما ينبغي، يأخذ الشرع بإخلاص طلباً لرضوان الله، محاولاً تقليص تأثير أهوائه على فهمه لهذا الدين، يدرك حقائق الخلافة عن الله تعالى على وصف التواضع والانكسار، أما إذا كان في الإنسان نقص أو اعوجاج في إنسانيته أثّر هذا النقص والاعوجاج على تدينه، مغالاة أو مجافاة، فكيف يمكن لإنسان متدين بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، إذا تعامل مع الناس أهلك الحرث والنسل، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وماطل في أداء حقوق الآخرين؟.

لماذا لم يظهر التدين بالمعنى الموافق للدين هنا؟ أو بالأصح لماذا ظهر شكل التدين هكذا؟ لماذا نجد أناساً يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم.

لماذا يسهل عليهم أن يقتلوا بريئاً من البشر؟!

أن يتقبلوا فكرة دخولهم الجنة عبر قتل النساء والأطفال!