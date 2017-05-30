«الحين».. جامع وكتّاب للعبادة وتعليم القرآن

مجدي عثمان (القاهرة)

وسط شارع بورسعيد بميدان أحمد ماهر في باب الخلق أو «الخرق» اسمه وقتها قبل التحريف، وسط القاهرة، تصعد عدة درجات من الرخام، لتصل إلى جامع يعلوه كُتّاب معطل، وكذلك سبيله، الذي يدلك على تاريخ الانتهاء من بنائه، نص كتابي على زجاج بالقرب من سقف حجرة التسبيل يبدأ بالبسملة، ثم آية الكرسي يتبعها أذكار دينية تنتهي بعبارة «والحمد لله وحده وكان الفراغ في شهر رجب سنة خمس وثلاثين بعد الألف والحمد لله وحده» 1035 هـ - 1625م، وفي الخلف يطل الجامع على حديقة كبيرة يلحق بها حمامات للنساء والرجال.

بناه الأمير يوسف المعروف بـ «يوسف بك آغا الحين»، أو تابع السعدي، في عصر الدولة العثمانية، وكان من كبار أمراء الجراكسة، وهو يطل على الخليج المصري، حيث يقع في شارع الحين بميدان باب الخلق، وهو عبارة عن مجموعة من المنشآت أساسها المدرسة، ومن ثم فإنه يوجد للمبنى ثلاث واجهات، الغربية تطل على الخليج المصري - شارع بورسعيد حالياً - والواجهة الشمالية، حيث يوجد السبيل ثم الواجهة الشرقية، ولكل واجهة من هذه الواجهات باب يُدخل منه، وقد عُرف «الحين» بميله للأعمال الخيرية، وعُين كاشفاً للبحرية.

يقول علي باشا مبارك: «جامع الحين» هذا المسجد بشارع باب الخرق عن يمين الذاهب في شارع محمد علي الجديد إلى القلعة، مشرف على الخليج المصري، أنشأه الأمير يوسف الشهير بالحين في القرن التاسع ولما مات دفن به، وهو مقام الشعائر من الجمعة والجماعة والأذان، له منارة مرتفعة وجعل له خطبة، وهو مقام الشعائر إلى الآن من ريع أوقافه تحت يد ناظره مصطفى الحين ويتبعه سبيل يُملأ صهريجه كل سنة ويعلو السبيل كُتاب لتعليم الأطفال القرآن، وكان تجاه هذا الجامع قهوة صغيرة تُعرف بقهوة الحين يجلس عليها حانوتية الموتى.

ومبنى الجامع مرتفع عن مستوى الشارع عدة درجات، وتصميمه الداخلي يشبه تخطيط المدارس المملوكية ذات الإيوانات المتعامدة على الدرقاعة أو «الصحن»، وهو مغطى بسقف خشبي، وتظهر بالجامع ما يسمى بالسدلة أو الأيوان قليل العمق، كما في جامعي إينال وخاير بك، حيث توجد به سدلتان في الجوانب، بواقع سدلة بالجهة الجنوبية الغربية، وأخرى بالجهة الشمالية الشرقية المقابلة لها.