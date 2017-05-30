محمد الكعبي: التطوع واجب وطني وحق إنساني في التكافل

هناء الحمادي (أبوظبي)
يظل العمل التطوعي منهجاً اجتماعياً وإنسانياً وسلوكاً حضارياً ترتقي به المجتمعات، وأصبح الآن يمثل التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع، حيث العمل التطوعي ارتبط بكل معاني الخير والعمل الصالح، باعتباره ممارسة إنسانية.
محمد الكعبي الذي يملك خبرة 25 عاماً في التطوع، ومن يقترب من سجله يدرك أنامله الخيرة التي وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها، فرغم أنه ضابط متقاعد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومدرب معتمد في العلم التطوعي وعضو مؤسس في الجمعية الخليجية للمعل التطوعي، ومؤسس فريق عين الإبداع التطوعي الذي يتكون من أكثر من 200 متطوع، وكذلك له دور بارز كمتطوع في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ووزارة تنمية المجتمع، ومتطوع في صندوق الزواج، وحاصل على لقب «سفير السلامة المرورية»، إلا أنه يخوض غمار العمل التطوعي طواعية، يقدم العون والمساعدة ولا ينتظر مقابلاً سوى ابتسامة صغير، ودعوة أم مثقلة بالهموم، وشيخ كبير طاعن في السن ينتظر المساعدة منه.
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30 خيمة رمضانية
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