سباحون ألمان يتنافسون على لقب «ملك جليد كيمزي»

برين، ألمانيا (رويترز)
تحدى قرابة 30 سباحاً المياه الباردة في بحيرة كيمزي الألمانية في مطلع الأسبوع في سباق للتتويج بلقب «ملك جليد» البحيرة الشهيرة التي تقع بالقرب من ميونيخ.
وفي جو تصل درجات حرارته حد التجمد، ومياه تبلغ درجة حرارتها أربع درجات مئوية، تنافس رجال ونساء في سباقات سباحة متنوعة، مثل سباق 50 متراً صدراً، و50 متراً حرة قبالة مدينة برين.
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وقال المتنافس ميركو رويفير لتلفزيون (رويترز): «إنه استمتع بالتحدي».
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وتابع بالقول: «وتتطلب جزءاً من قوة الإرادة، وهذا مهم جداً، لتتجاوز (ضعفك الذاتي)، ولتكون قادراً على أنك قد فعلتها..».
والغطس في المياه الباردة أثناء الشتاء شائع في الدول الاسكندنافية ودول البلطيق، حيث ينتقل السباحون بعد ذلك إلى حمام البخار «الساونا» للتدفئة.