إعلان الفائزين في مسابقة التأليف المسرحي

تونس (الاتحاد)

أعلنت نتائج مسابقة التأليف المسرحي للنصوص المسرحية الموجهة للكبار واليافعين خلال الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بتونس. وفازت الدكتورة المصرية صفاء البيلي بالجائزة الأولى في مسابقة التأليف المسرحي الموجه لليافعين في الدورة العاشرة من المهرجان العربي للمسرح عن نصها «كوكب ورد». وقالت الفائزة: «الطفل العربي الذي يعيش تفاصيل الحرب لا يتشكل وعيه بذات الطريقة التي يتشكل بها وعي طفل آخر ينمو في إطار حالة السلم. وأكدت على وحدة القيم واختلاف التفاصيل في الكتابة المسرحية لهذه الفئة من الشباب، مشيرة إلى حساسية الكتابة الموجهة لها لأنها تقتضي تفعيل الخيال واستثمار ذاكرة الطفولة واستحضار أحاسيس قد تغيب لدى الكبار:«فنحن عندما نكتب للفئة العمرية من 12 إلى 18 إنما نكتب لأجيال المستقبل ونساهم في تشكيل ذائقاتهم الحياتية والفكرية»، وقد شاطرها الرأي الشاعر العراقي «ياس الزويد» المتوج بالجائزة الثانية في ذات المسابقة عن نصه: «كوكب النوايا الطيبة»، مشيراً إلى أهمية الانتباه للمضامين في هذه النصوص وجعلها محايثة لانتباهات الطفل العربي اليوم، هذا الطفل الذي يعيش ضمن بيئة تكنولوجية مختلفة عما عايشته الأجيال السابقة المقامة على خيال أكثر بساطة.

مجد حميد قاسم، الكاتب العراقي الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة التأليف المسرحي للكبار أكد على أهمية تعدد المبادرات التي يتسابق فيها الكتاب من أجل الكتابة الإبداعية للمسرح، لأن هذا يسمح بإثراء المكتبة المسرحية بمخزون من النصوص تكون زادا للمسرحيين العرب في كل الأقطار، مشيراً إلى أنه عندما كتب نصه «النافذة» الذي توج من قبل الهيئة العربية للمسرح، لم تكن في ذهنه المسابقة بقدر ما كانت في ذهنه تمثلات مواطن عراقي عن محنة الحرب المتكررة في بلده، حرب نعايشها في كل مراحل العمر(طفولة ومراهقة وشباب وكهولة) مع اختلاف أطراف النزاع فيها، فمحنة الفقد فيها واحدة وغير متعددة، فقد السند والحامي في شخص الأب المحارب، فهذا النص قد يكون نصا شخصيا لأي عراقي عاصر الحرب وعايشها.

وجاءت جوائز مسابقة التأليف المسرحي كالتالي:

مسابقة تأليف النص المسرحي خيال علمي للفئة 12-18 سنة (اليافعين): الجائزة الأولى: صفاء البيلي – مصر عن نصها «كوكب ورد»، الجائزة الثانية: ياس الزويد –العراق عن نصه «كوكب النوايا الحسنة»، الجائزة الثالثة: حسن ملياني – الجزائر عن نصه «الحياة مرة أخرى»

مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار: الجائزة الأولى مجد حميد قاسم – العراق عن نصه «النافذة»، الجائزة الثانية: درويش الأسيوطي – مصر عن نصه «الأقنعة والحمال»، الجائزة الثالثة: خالد خماش – فلسطين عن نصه «حارس أحجار الجنوب».