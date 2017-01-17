«هيدن فيغرز» يتصدر شباك تذاكر أميركا الشمالية

واشنطن (أ ف ب)

تصدر فيلم «هيدن فيغرز» عن ثلاث عالمات سوداوات ساهمن في نجاح البرنامج الفضائي الأميركي في الخمسينيات والستينيات، شباك التذاكر في أميركا الشمالية، على ما أظهرت أرقام مؤقتة لشركة «اكزيبيتر ريليشنز».

حصد هذا الفيلم الطويل الذي يشارك فيه كيفن كوستنر وتاراجي بي. بنسون وكيرستن دانست 20,50 مليون دولار في الأسبوع الرابع من عرضه في الصالات. وبلغت عائداته الإجمالية 59,68 مليون. وقد عرض بداية في بعض الصالات الأميركية قبل عرضه على نطاق أوسع في الولايات المتحدة وكندا.

وتلاه في المرتبة الثانية الفيلم الغنائي الاستعراضي «لا لا لاند» الذي فاز بسبع جوائز «جولدن جلوب» في الثامن من يناير، مع عائدات بقيمة 14,5 مليون دولار (77,08 مليون في المجموع). وحافظ على المرتبة الثالثة فيلم الرسوم المتحركة «سينغ» الغنائي الاستعراضي مع أصوات عدد من نجوم هوليوود، بينهم ماثيو ماكونوهي وريز ويذرسبون وسكارلت جوهانسن، مسجلاً 13,81 مليون دولار (238,5 مليون في المجموع).

وتراجع إلى المرتبة الرابعة الجزء الأخير من الأفلام المشتقة من سلسلة «حرب النجوم» تحت عنوان «روغ وان: ايه ستار وورز ستوري». وهو قد حقق في الأسبوع الخامس من عرضه في الصلات 13,76 مليون دولار (502,29 مليون في المجموع). وأتى في المرتبة الخامسة فيلم جديد هو «ذي باي باي مان»، ويروي مغامرات ثلاثة طلاب انتقلوا للعيش في منزل قديم مسكون في ويسكونسن في التسعينيات. وهو حصد 13,38 مليون دولار.

وتلاه في المرتبة السادسة فيلم «باتريوتس داي» الذي يؤدي فيه مارك وولبرغ دور شرطي يلاحق مرتكبي الهجوم المزدوج الذي استهدف ماراتون بوسطن سنة 2013. وبلغت عائدات هذا الفيلم 12 مليون دولار.

وجاء في المرتبة السابعة «مانستر تراكس» عن علاقة صداقة بين طفل صغير وكائن وحشي، مسجلا 10,5 مليون دولار من العائدات في الأسبوع الأول من عرضه، ومتقدماً على فيلم جديد آخر في المرتبة الثامنة هو «سليبليس» الذي حصد 8,49 مليون دولار. واحتل المرتبة التاسعة فيلم الرعب «آندروورلد: بلود وورز» مع عائدات بقيمة 5,81 مليون دولار (24,9 مليوناً في المجموع).

وكانت المرتبة العاشرة من نصيب فيلم «باسنجرز» خيال علمي من بطولة جنيفر لورنس وكريس برات بدور رائدي فضاء يستيقظان فجأة من سبات عميق خلال رحلة فضائية. وقد جنى 5,5 مليون دولار في الأسبوع الخامس من عرضه (91 مليوناً في المجموع).