«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة بمعدل ثلاث درجات خلال يونيو المقبل

هالة الخياط (أبوظبي)

يوافق دخول شهر رمضان المبارك لهذا العام مع بداية شهر يونيو الذي يتميز بزيادة متوسط درجات الحرارة بمقدار ثلاث درجات مئوية تقريباً مقارنة بالشهر الحالي، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وخلال شهر يونيو، وتحديداً يوم 21 من الشهر تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، وهو إعلان بدء فصل الصيف جغرافياً في النصف الكرة الشمالي، حيث تشهد الدولة أطول نهار في السنة، وبالتالي تزداد درجات الحرارة على غالبية مناطق الدولة.

وأفاد المركز بأن تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر يتراجع، وتؤثر المنخفضات على المنطقة، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق أغلب فترات الشهر، وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر، وقد يتخللها سقوط أمطار.

وبشأن الإحصاءات المناخية لشهر يونيو، أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن أعلى كمية أمطار تراكمية سجلت خلال يونيو كانت في وتييد عام 2007 وكانت 44.0 ملم، فيما يتراوح متوسط درجة الحرارة خلال شهر يونيو ما بين 33 و35 درجة مئوية، ويتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 40 و42 درجة مئوية، وأعلى درجة حرارة سجلت في شهر يونيو خلال السنوات السابقة كانت في الياسات عام 2010 وكانت 52 درجة مئوية، فيما كانت أقل درجة حرارة في شهر يونيو السنوات السابقة سجلت على عصب عام 1984 وكانت 12 درجة مئوية.

وتقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال يونيو بالمقارنة بشهر مايو خاصة مع النصف الثاني منه وتظل فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة على مناطق متفرقة خاصة خلال النصف الأول من الشهر، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

وتشير السجلات إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب في شهر يونيو من السنوات الماضية كان في سنة 2014، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 8 أيام، بالإضافة إلى 8 أيام ضباب خفيف، ومتوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 42%، فيما متوسط سرعة الرياح في هذا الشهر 13 كم/ ساعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر يكون متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب أحياناً غرباً، ومتوسط الموج في بحر عمان.

فيما سيكون الطقس غداً الثلاثاء، صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.