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استقبلا أعضاء «دولي الجوجيتسو» وأشادا بأبطال الإمارات أصحاب الإنجازات القارية والعالمية

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: المستويات المتميزة والروح القتالية وراء تحقيق الإنجازات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

الاتحاد الدولي يساهم في تعزيز وتطوير اللعبة والتواصل بين الثقافات

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، أمس، في مجلس قصر البحر، وفد أعضاء الاتحاد الدولي للجو جيتسو برئاسة بانايوتوس رئيس الاتحاد الذي يزور البلاد حالياً، إلى جانب وفد أعضاء اتحاد الإمارات للجو جيتسو وموظفي الاتحاد، يرافقهم عدد من اللاعبين الحائزين الإنجازات والألقاب والبطولات على المستويين القاري والعالمي خلال عام 2016.

وهنأ سموهما اللاعبين الفائزين على إنجازاتهم وبطولاتهم التي حققوها خلال العامين المنصرمين، وأثبتوا من خلالها عزيمتهم وإصرارهم على تطوير مستوياتهم، والعمل بجد واجتهاد لرفع علم وطنهم في المحافل القارية والدولية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادتهما بهذه المستويات المتميزة، وبالروح القتالية التي يتمتع بها اللاعبون، وبحماسهم المتواصل في تحقيق الإنجازات، وطالبا سموهما الرياضيين، بمواصلة طريق التميز وتحقيق الإنجازات، وبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات في المحافل الدولية كافة.

من جهة أخرى، استقبل سموهما السيد بانايوتوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وأعضاء الاتحاد الذين يزورون البلاد حالياً، ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وأعضاء الاتحاد، وتبادلا معهم الأحاديث حول التطور الكبير والنوعي لرياضة الجوجيتسو خلال الأعوام الأخيرة، وسرعة انتشار هذه الرياضة في أنحاء العالم، وأعرب سموهما عن شكرهما للدعم الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل الاتحاد الدولي، والذي كان له الأثر في تطورها وتقدمها. ... المزيد
     
 

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