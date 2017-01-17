رضا سليم (دبي)
أبرم مجلس دبي الرياضي اتفاقية شراكة ورعاية مع شركة عزيزي للتطوير العقاري، لمدة عام لتصبح بموجبها الشركة شريكاً استراتيجياً وترعى مجموعة من الفعاليات الرياضية التي ينظمها المجلس، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس دبي الرياضي أمس، بمقره لتوقيع الاتفاقية، وحضره سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وفرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري.
وكشف المؤتمر عن تفاصيل اتفاقية الشراكة، التي سيتم بموجبها وضع شعار الشركة والإعلان عن أنشطتها من خلال عدد من الفعاليات التي ينظمها المجلس، وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود المشتركة لتطوير القطاع الرياضي في دبي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة تعزيزاً لنمط الحياة الصحية، وكذلك دعم تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات الرياضية العالمية في مدينة دبي.
|
وأبدى حارب اعتزازه بالتعاون مع شركة عزيزي، باعتبارها من الشركات الرائدة في التطوير العقاري، وقال: تأتي الشراكة في إطار سياسة المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص ودعم جهوده لخدمة الوطن والمجتمع، وذلك إيماناً بأهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لخدمة المجتمع بالرياضة.
|
وأوضح أن المجلس لديه الكثير من الشراكات مع شركات قطاع خاص، وهناك مساهمات كبيرة في هذا الجانب، والأهم أن هناك اتجاهين في المجلس، الأول يخص الفعاليات التي ينظمها المجلس، خاصة المبادرات المجتمعية والأنشطة، وهو ما نركز عليه في شراكاتنا، والجانب الآخر يتعلق برعاية البطولات التي تنظمها الأندية، باعتبار المجلس هو المظلة الرسمية لكل الأندية والأنشطة والبطولات في دبي.