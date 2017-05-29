صور.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام: خليفة يحقق طموحات شعبنا في السعادة والرفاه

أبوظبي (وام)

رفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، خالص التهاني والتبريكات مقرونة بأصدق الأمنيات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، مثمنين عالياً جهود سموه الدؤوبة في إعلاء شأن الوطن وتعزيز منجزاته ومكتسباته وتحقيق طموحات أبناء شعبه في السعادة والرفاء والأمن والاستقرار والعيش الكريم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر المشرف مساء أمس، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

واستقبل سموهما في قصر المشرف في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.