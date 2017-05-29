ألمانيا: مصير جنودنا في تركيا يتحدد في أسبوعين

برلين (رويترز)

قال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية أمس، إن بلاده التي توترت علاقتها مع تركيا بسبب سلسلة من الخلافات، ستقرر في غضون أسبوعين هل ستسحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك الجوية التركية. ويتمركز نحو 250 جندياً ألمانياً في القاعدة لتقديم الدعم في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي، إنها تبحث نقل جنودها من إنجيرليك إلى الأردن أو دولة أخرى في المنطقة؛ لأن الحكومة التركية ترفض التصريح لمشرعين ألمان بزيارة القاعدة.

وتدهورت بشدة العلاقات بين ألمانيا وتركيا، وكلاهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، بعد خلافات دبلوماسية متتالية.

وتمثل أحدث خلاف في غضب تركيا من منح ألمانيا اللجوء للأتراك المتهمين بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة في يوليو. وتسببت المحاولة في إطلاق حملة تطهير داخل الجيش والقضاء والأجهزة الحكومية.

وقال المسؤول في الخارجية الألمانية الذي طلب عدم نشر اسمه «مازلنا نعقد محادثات مع الجانب التركي بشأن إنجيرليك، وسنعمل على التوصل إلى حل حتى منتصف يونيو».