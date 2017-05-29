مقتل 5 شرطيين في أفغانستان

كابول (د ب أ)

أعلن أحد المسؤولين في أفغانستان أمس، أن خمسة من رجال الشرطة لقوا حتفهم جراء هجوم شنه أحد زملائهم، وذلك في إقليم زابول جنوب البلاد. وأسفر إطلاق النار الذي استهدف نقطة تفتيش للشرطة في قرية في منطقة شينكاي مساء أمس الأول، عن إصابة رجل شرطة آخر.

وقال أسد الله كاكار، أحد أعضاء مجلس إقليم زابول، إن رجل شرطة فتح النار على زملائه قبل أن يلوذ بالفرار إلى منطقة مجاورة تخضع لسيطرة طالبان. وقال «للأسف، أصبحت مثل هذه الهجمات التي تشنها عناصر داخلية شائعة في زابول».

وأعلن قاري يوسف أحمدي، وهو متحدث باسم طالبان، مسؤولية الحركة المسلحة عن إطلاق النار، وذكر أن حصيلة القتلى أكبر قليلا، قائلاً، إن «عميلًا قتل ستة من رجال الشرطة وجاء إلى طالبان بسلاحه الآلي».

يشار إلى أن طالبان جندت أو تؤثر على عناصر في قوات الأمن الأفغانية لتنفيذ هجمات داخلية ضد كل من الأمن الأفغاني والقوات الأجنبية وفي مارس، لقي ثمانية من رجال شرطة حتفهم على يد زميل لهم في المنطقة نفسها.