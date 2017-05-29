القتال يحاصر ألفي مدني جنوب الفلبين

مراوي، الفلبين (أ ف ب)

أعلنت السلطات الفلبينية أمس، وجود نحو ألفي مدني عالقين في مدينة جنوب البلاد حيث يقاتل الجيش مسلحين متشددين، في وقت اقتربت حصيلة قتلى نحو أسبوع من المعارك من المئة. وكثف الجيش حملته على أجزاء من مراوي في جزيرة مينداناو، إحدى أكبر المدن التي تقطنها غالبية مسلمة في الدولة التي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية سكانها فيما اتهمت المسلحين بارتكاب فظاعات بينها قتل نساء وطفل.

ودفع القتال الرئيس رودريجو دوتيرتي إلى إعلان الأحكام العرفية الثلاثاء الماضي في الثلث الجنوبي من الفلبين لمواجهة ما اعتبر أنه تنامي التهديد الذي يمثله مسلحون تابعون لتنظيم «داعش».

وهرب أكثر من 200 ألف من سكان المدينة من القتال، ولكن هناك نحو ألفين لا يزالون عالقين في مناطق يسيطر عليها المسلحون حسب المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات الإقليمية.

وأوضح المتحدث «إنهم يرسلون إلينا رسائل نصية، ويتصلون بخطنا الساخن، ويطلبون منا إرسال فرق إنقاذ ولكن بكل بساطة لا يمكننا الذهاب إلى المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها».