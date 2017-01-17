«رالي دبي» ينتظر الترقي إلى «جولة مونديال»

دبي (الاتحاد)

أشاد ريتشارد شيلينج، رئيس لجنة الراليات الصحراوية في الاتحاد الدولي للسيارات، الذي أشرف على مجريات أحداث الجولة التجريبية لرالي دبي الدولي، بمستوى التنظيم المتميز للرالي وبالموقع الذي جرت فيه فعاليات هذا الحدث والمراحل التي تضمنها الرالي، مشيداً بالتزام الجهة المنظمة بالمعايير العالمية لتنظيم الراليات ومعايير السلامة المعتمدة دولياً.

وبناءً على هذا التقييم، رفع شيلينج تقريراً إيجابياً للاتحاد الدولي للسيارات، الجهة المشرفة على رياضة السيارات في العالم، والذي سيقوم في وقت لاحق بإصدار قراره حول انضمام الرالي لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة.

وقد تم تنظيم الجولة التجريبية لرالي دبي الدولي في 9 ديسمبر الماضي، حيث حظيت تلك الجولة بالتقييم من حيث مستوى التنظيم ومعايير السلامة التي تؤهله للانضمام لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة «FIA»، بعد أن كان جزءاً من بطولة الشرق الأوسط منذ انطلاقها في عام 1984.

ويعتبر رالي دبي الدولي أحد أعرق وأقدم الفعاليات الرياضية على صعيدي منطقتي الخليج والعالم العربي، حيث واصل الرالي نجاحاته على مدى الـ37 عاماً الماضية. وضم الرالي للمرة الأولى هذا العام فئتين جديدتين هذا العام هما فئة الدراجات النارية وفئة الدراجات رباعية الدفع «الكوادز». وسيقوم الاتحاد الدولي للسيارات «FIA» بتقديم تقريره المفصل في ضوء تقييم اللجنة المتخصصة، التي قامت بالإشراف على مجريات الجولة التجريبية للرالي التي تم تنظيمها في دبي بالقرب من منتجع باب الشمس.

وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية: يسعدنا أن ينال رالي دبي الدولي إشادة من اللجنة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وهي لجنة متخصصة في الإشراف على الراليات الدولية، حيث إن ذلك يعد اعترافاً بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل جميع المعنيين بتنظيمه.

وأضاف بن سليّم: استفدنا كثيراً من آراء المتسابقين والمراقبين من الاتحاد الدولي للسيارات، وكانت الجولة التجريبية بمثابة منصة تعلم للجميع. هدفنا الأول هو الارتقاء بالرالي إلى مستوى عالمي، وسنعمل جاهدين على استدامة النجاحات التي حققها الرالي على مر السنوات ومن جميع الجوانب في الأعوام المقبلة.

وواصل الرالي نجاحاته منذ انطلاقه وعلى مدار السنوات، وأصبح يحظى بمكانة متميزة على روزنامة الأحداث الرياضية الدولية. وحافظ الرالي على شراكته مع بطولة الشرق الأوسط للراليات بصفته المحطة الختامية التي يتحدد من خلالها البطل، ولم يغب الرالي عن أي نسخة من نسخ هذه البطولة الإقليمية.