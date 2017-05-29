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اعتقال المشبوه الرابع عشر والمدينة تستعيد تدريجياً حياتها الطبيعية

لندن: أعضاء في «شبكة مانشستر» ما زالوا طلقاء
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تاريخ النشر: الإثنين 29 مايو 2017

عواصم (وكالات)

قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد أمس، إن من المحتمل أن يكون أعضاء في شبكة سلمان عبيدي منفذ هجوم مانشستر طلقاء، وذلك بعد خفض مستوى التهديد الأمني في البلاد في ضوء إحراز تقدم كبير في التحقيق.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على جزء كبير من الشبكة التي تقف وراء التفجير الذي أودى بحياة 22 شخصا في قاعة احتفالات، وأنها اعتقلت ثلاثة رجال آخرين في مطلع الأسبوع فيما تواصل عمليات الدهم والمطاردة.

ورداً على سؤال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان بعض أفراد المجموعة ما زالوا طلقاء قالت راد «ربما. إنها عملية مستمرة. هناك 11 محتجزاً. العملية لا تزال مستمرة بأقصى سرعة في الوقت الحالي».

وقالت الشرطة البريطانية أمس، إنها ألقت القبض على المشبوه رقم 14 فيما يتصل بهجوم مانشستر وتقوم بتفتيش منزل في جنوب المدينة.

وأضافت شرطة منطقة مانشستر في بيان نشر على «تويتر» أن الرجل البالغ من العمر 25 عاماً اعتقل في جنوب غرب مانشستر «للاشتباه في ارتكابه جرائم مخالفة لقانون الإرهاب». وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن تطورات التحقيق في التفجير جعلت خبراء المخابرات يقررون خفض مستوى التهديد من أعلى مستوياته، وهي «حرج» وتعني أن هجوما قد يكون وشيكا إلى «حاد». ... المزيد
     
 