العراق يبحث مع روسيا فتح خط جوي مباشر

بغداد (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها بحثت مع روسيا فتح خط جوي مباشر بين بغداد وموسكو وإلغاء تأشيرات الدخول للدبلوماسيين كمرحلة أولى، مشددة على ضرورة رفع مستوى التعاون بين البلدين.

وأشارت الوزارة في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» أمس، إلى أن سفير العراق لدى روسيا، حيدر منصور العذارى، بحث مع رئيس غرفة التجارة في روسيا الاتحادية سيرجى كاتبرين في العاصمة موسكو، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالين التجاري والصناعي.

وأعرب السفير العراقى دعمه رجال الأعمال، مشيراً إلى أن أهم أهداف عمل البعثة، هو رفع مستوى التعاون بين البلدين، موضحاً أن «دور السفارة هو التنسيق بين المؤسسات والشركات العراقية ونظيراتها الروسية».

وأشار العذارى، إلى أن جهود الهيئة الدبلوماسية تنصب حالياً على سبل الإسراع بفتح خط جوي مباشر بين بغداد وموسكو، إضافة إلى توقيع اتفاقية بين الحكومتين لإلغاء تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة كمرحلة أولى ثم لرجال الأعمال كمرحلة ثانية، أو منحهم تأشيرات متعددة نافذة لثلاث أو خمس سنوات. وشدد السفير العراقى لدى موسكو على أن خطوة كهذه ستساهم بشكل كبير في توفير أجواء مناسبة للتعاون بين البلدين.